G17-landslaget spilte uavgjort mot England i en målrik kamp

De norske talentene imponerte i kampen mot engelskmennene, men det holdt ikke helt inn.

De norske ungguttene møtte England i en turnering i Spania lørdag ettermiddag, og fikk en forrykende start på kampen. Etter 11 minutter bare satte Mathias Sundberg ballen i mål bak Englands målvakt Oliver Bossworth.

England kom mer og mer inn i kampen etter Norges mål, og fikk en stor mulighet etter 34 minutter da Jeremy Sarmiento avsluttet like utenfor mål, men så økte Norge ledelsen kun noen minutter senere. Like før pause fikk Norge frispark fra drøye 17 meter, og da plasserte Trygve Solberg Aarstad skuddet lavt i høyre keeperhjørne.

Da så det veldig lyst ut før pause, men i det 42. minutt reduserte James McAtee.

Økte ledelsen

Selv om engelskmennene lå under til pause var det en svært rolig åpning av andre omgang. Det skjedde omtrent ingenting før Herman Geelmuyden fikk blank gåll i det 57. minutt, og dermed økte Norges ledelse til 3-1 som var nok et lyspunkt for 17-åringen som tidligere i uken bekreftet at han skal til storklubben PSV.

Det tok imidlertid ikke lang tid før England kjempet seg tilbake i kampen. Fire minutter senere reduserte James McAtee til 2-3, og etter det tok engelskmennene over.

Massivt press

Det virket som at de norske gutta ble noe nervøse etter reduseringen, fordi England tok kraftig over i banespillet. Bare tre minutter senere etter 2-3 målet fikk Alex Mighten en kjempemulighet, men han smalt ballen i tverrliggeren.

Engelskmennene fortsatte å dominere, men klarte ikke å skape nevneverdig. I det 79. minutt fikk Miguel Azeez en god mulighet etter et skudd fra 17-18 meter, men skuddet gikk over mål. De engelske ungguttene ga seg ikke, og fikk betalt for presset i det 84. minutt. England fikk en straffe som Sam Greenwood satte kontant i mål. Dermed var det likt i Murcia, men det skulle skje mer i kampen.

To minutter senere fikk Herman Geelmuyden ballen inne i feltet, og fra skrå vinkel satte han inn 4-3 målet til vill juvel hos de norske gutta. Og like før slutt fikk Norge en kjempemulighet. Emanuel Kulego kunne bare bredside ballen i mål fra rundt fem meter, men klarte å bomme på ballen. Like før kampen var over, i det 95. minutt, banket Miguel Azeez til og satte inn 4-4 målet. Rett etterpå blåste dommeren av kampen som ble en skikkelig fotballthriller.