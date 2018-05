G17: Rekdal snudde kampen for Norge mot Sverige

Thomas Rekdal scoret begge målene da Norges U17-landslag i fotball vant 2-1 i EM-kampen mot Sverige mandag.

– Det er alltid deilig å slå Sverige. Vi visste det kom til å bli å bli en tett og jevn kamp, sa landslagstrener for U17-laget Gunnar Halle til NTB.

Sverige utnyttet en passiv norsk start og tok ledelsen allerede etter fire minutters spill ved Fredrik Hammar. Sverige vant ballen på midten og slo den høyt inn i feltet. Et nølende norsk forsvar gikk ikke etter ball, og Hammar banket ballen forbi Rasmus Semundseth Sandberg i målet.

Det norske laget spilte seg etter hvert inn i kampen, og det var ikke ufortjent da Thomas Rekdal fant fram venstreslegga ett minutt før hvilen. Den svenske keeperen hørte kun suset fra ballen da sønn av tidligere Molde-spiller Sindre Rekdal hamret inn 1-1 på en måte helt sikkert også onkel Kjetil ville vært stolt av.

– Vi avsluttet omgangen på en god måte og var bedre enn Sverige i annen omgang, så det var en fullt fortjent seier. Alle bidro til seieren, sa Halle.

Spilte seg opp

Avgjørelsen falt ti minutter før full tid. Norge fikk frispark utenfor 16-meteren. Thomas Rekdal tok fart og prikket inn sitt annet mål for dagen.

– Det to målene til Thomas er viktige. Han traff godt på det første målet, og det var et bra frispark. Han spilte seg opp utover i kampen sammen med resten av laget. Men det er klart at det er viktig med sånne scoringer, sa Halle på spørsmål om Rekdals innsats.

Norge har fire poeng etter kampene mot Sverige og Portugal, og har med det et lite bein i kvartfinalen før siste kamp mot Slovenia torsdag.

– Vi får se hvordan Portugal gjør det mot Slovenia senere i dag (mandag), sa Halle, som ikke tar lett på torsdagens motstander i den siste gruppespillkampen.

– Slovenia var bedre enn Sverige i annen omgang i sin kamp mot dem fredag, sier den norske landslagstreneren.

Slovenia tapte sin første kamp 0-2 mot Sverige og møter Portugal senere mandag.

