G18: Norge med imponerende storseier mot San Marino

Det startet svakt for ungguttene i Tsjekkia, men så slo de kraftig tilbake.

G18: Norge - San Marino 8-1

San Marino sjokkerte Norge med å ta ledelsen, men «våre neste menn» slo knallsterkt tilbake og sikret tre viktige poeng i EM-kvalifikasjonen på lørdag.

Full oversikt: Her ser du Norges aldersbestemte landskamper

- En sjokkscoring i Tsjekkia!

Kampens første store mulighet kom etter åtte minutter, men en svært dyktig Ediardi Colombo i San Marino-målet stoppet forsøket fra Mathias Kjølø.

Ikke lenge etter kom San Marino til en halvmulighet fra et presist innlegg, men situasjonen ble aldri veldig farlig for Norge og målvakt Oliver Petersen.

Etter 14 minutter skulle det stått 1-0 til Norge, men Musthapha Fofana klarte ikke å holde ballen under treverket fra drøye ti meter. Innlegget fra Kornleius Normann Hansen var ypperlig, og boksåpner-pasningen fra Mathias Kjølø i forkant sto det høy klasse over.

Dessverre for Fofana var han heller ikke med hodestøtet få minutter senere. Spissen fikk gå opp helt umarkert på et godt innlegg, men headingen gikk godt og vel over mål fra svært kort avstand.

Den første halvtimen handlet i stor grad om Norge - og lagets forsøk på å finne åpninger i et svært dyptliggende San Marino-lag.

San Marinos ene halvsjanse hadde kommet fra en dødball, og i kampens 27 minutt fikk laget frispark fra mer eller mindre samme posisjon. Denne gangen skulle San Marino kapitalisere.

Mye tyder på at dårlig kommunikasjon mellom Noah Jean Holm og Sivert Mannsverk førte til at ballen havnet hos en helt umarkert San Marino-spiller, som fikk en enkel oppgave med å ekspedere ballen i mål.

- Har du sett! Svært dårlig klareringsspill av Norge. En sjokkscoring i Tsjekkia! Det er jo i mot alt som finnes av kampbilde og initiativ, sa Adrian Richvoldsen som kommenterte oppgjøret.

Målet var i beste fall mot spillets gang, og allerede før hvilen skulle Norge få balanse i regnskapet.

I kampens 37. minutt vartet Ceide opp med både herlige finter og god avslutningsteknikk fra en vanskelig vinkel, og med det var lagene like langt. Men nordmennene var ikke ferdig med det.

Normann Hansen fikk en dårlig berøring i San Marino-boksen og måtte ut i feltet for å hente kula, men klarte å vri kroppen å sende avgårde en sylfrekt skudd som gikk rett i vinkelen - og med det var oppgjøret snudd allerede før hvilen.

Norsk målfest

San Marino gikk ut i samme 4-5-1-formasjon etter hvilen, og var tilsynelatende ikke spesielt interessert i å jakte flere scoringer denne lørdagen.

Norge kunne fort økt ledelsen ytterligere syv minutter etter hvilen, men igjen var San Marinos målvakt svært årvåken på et frisparkforsøk fra Sturla Ottesen.

Colombo kunne lite gjøre med Mannsverks mål like etter. En smart cornervariant spilte ut samtlige San Marino-spillere, og Norges unggutter sto regelrett i kø for å sette ballen i mål. Bare minuttet senere skulle Fofana endelig få nettkjenningen sin. Innlegget fra Oppegård var milimeterpresist, og denne gangen satt den for Fofana.

Med det sto det 4-1 på måltavla etter 56 minutter, og Norge hadde plutselig svært god kontroll på kampen.

Sean Holm stupte inn 5-1 fem små minutter senere, etter nok en svært god periode fra Norges unggutter. 6-1 fulgte ikke lenge etter, etter herlig forarbeid av Ceide.

Resten av oppgjøret forløp seg i beste fall som en sjarmøretappe for Norges del, og San Marino var mest av alt opptatt av å ikke slippe inn flere mål.

Mål nummer syv til Norge kom fra Askildsen ikke lenge før full tid, etter nok et godt Norge-spill. Nummer åtte kom på overtid fra Cornic - og med det var det åtte forskjellige Norge-spillere i måleprotokollen.

Dermed står Norge med seks poeng etter to kamper i EM-kvalifiseringen, og har plassert seg i en god posisjon til å nå EM i Nord-Irland i 2020.

Slik er veien til EM for G18-landslaget:

EM-kvalifiseringen vi nå er inne i består av 13 grupper med fire lag. Totalt 52 nasjoner deltar i kvalifiseringen. De to beste i hver gruppe i tillegg til den beste tredjeplassen kvalifiserer seg til eliterunden. Hvordan man gjør det i kvalifiseringen er med på å avgjøre hvilken gruppe man ender i i eliterunden. I eliterunden vil det være syv grupper der den beste nasjonen i hver gruppe kvalifiserer seg til EM i Nord-Irland 2020.