G19-landslaget ute av EM etter uavgjort mot Italia

Norge trengte seier mot Italia for å avansere i G19-EM, men klarte kun 1-1 søndag kveld. Torsdag skal de kjempe om plass i neste års U20-VM.

Uavgjortresultatet innebærer at Norge ble nummer tre, bak Italia og Portugal, i gruppe A. Dermed røk semifinaleplassen for Pål Arne «Paco» Johansens gutter.

– Det er en kamp vi burde vunnet. Vi var det klart beste laget, selv om det ikke ble voldsomt med sjanser. Jeg er ganske stolt over prestasjonene i mesterskapet. Kampen i dag har vært vårt klart beste, og vi klarte å styre spillet mot et robust Italia-lag, sa Johansen til NTB.

Erling Braut Håland sendte Norge i ledelsen fra straffemerket etter timen, men Norge trengte flere mål da Portugal økte ledelsen mot vertsnasjonen Finland. Det gjorde at Moise Kean kunne sette inn 1-1 sju minutter før slutt.

– Vi gikk etter planen som fungerte veldig bra. De sleit, og vi burde ha vunnet med to eller tre mål. Det er tilfeldigheter som gjør at vi taper. Vi får et drittmål imot som gjør det vanskelig for oss, og det er kjipt at vi ikke klarer å vinne, sa kaptein Leo Skiri Østigård til NTB.

EM-omspill

Tredjeplassen innebærer likevel at Norge møter gruppetreeren i gruppe B til kamp om den gjenstående plassen i neste års U20-VM. Torsdag venter enten England, Ukraina eller Frankrike.

– Jeg opplever en gjeng i garderoben som naturlig nok er ganske skuffet etter kveldens tap, men også en gjeng som har lyst til å markere seg og ta VM-billetten, sa «Paco».

– Tapet blir tungt å svelge i dag, men vi må komme oss opp på hesten igjen i morgen. Vi har gode sjanser i play-offen. Det handler om å vinne den og komme oss til VM. Dit vil vi alle mann, la kaptein Østigård til og varslet en tøff og spennende kamp uavhengig av motstander.

Straffescoring

Selv om Norge styrte spilte, var kampen av det nokså sjansefattige slaget fram til timen var spilt. Erik Botheim spilte Eman Markovic fri mot keeper Alessandro Plizzari, men sisteskansen fikk løftet skuddet til corner.

Minuttet senere pekte dommer Andrew Dallas på straffemerket da Italias Matteo Gabbia var for aktiv med armene mot Ulrik Fredriksen.

Erling Braut Håland ordnet norsk 1-0-ledelse med en iskald straffe som gikk hardt inn via tverrliggeren. TV-bildene viste at skuddet gikk så vidt via Hålands stamfot og at scoringen ikke skulle vært godkjent, men det var svært vanskelig å se for den skotske kamplederen.

Trengte mål

Norge trengte flere mål for å avansere som følge av Portugals ledelse mot vertsnasjonen Finland. Kaptein Leo Skiri Østigård var nære ved å doble ledelsen kun fem minutter senere.

Det norske presset ga italienerne kontringsmuligheter. Etter 83 minutter Juventus-spilleren knuste Moise Kean avansementdrømmen til Norge og fastsatte sluttresultatet til 1-1. Juventus-spilleren utnyttet et dårlig organisert Norge-forsvar og kunne enkelt bredside inn pasningen fra Nicolo Zaniolo.

– Sånn er internasjonal fotball. Man må ta de sjansene man får. Vi var veldig nære å ta oss til semifinale i dag, men nå får vi bruke de neste dagene på å forberede oss på play-offen, sa landslagstrener Johansen.

Keans scoring gjorde at Italia vant gruppen foran Portugal.

(©NTB)

