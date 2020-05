Gabriel Agbonlahor tilgir ikke Roberto Di Matteo: - Vil hate ham resten av livet for det han gjorde

Den engelske spissen er fortsatt opprørt over at ikke Stiliyan Petrov fikk ny kontrakt da han kjempet seg tilbake fra kreftsykdommen. Nå går han hardt ut mot daværende manager Roberto Di Matteo.

Aston Villa-ikonet Petrov ble diagnostisert med akutt leukemi i mars 2012. Han la først opp som fotballspiller, men bestemte seg for å jobbe seg tilbake i toppform.

I april 2016 ga veteranen beskjed om at han var helt frisk, og fikk trene med gamleklubben Aston Villa, men beskjeden fra Di Matteo var nådeløs:

Det ble ikke en ny kontrakt.

- Vil hate ham resten av livet

Di Matteo hadde bare vært sjef på Villa Park noen måneder da Petrov bestemte seg for å forsøke et comeback. Mens Petrov, som tidligere hadde båret kapteinsbindet for Villa, hadde en høy standing i klubben.

- Jeg vil hate ham for resten av livet for det han gjorde, sier Gabriel Agbonlahor ifølge The Mirror.

Han spilte med Petrov i seks år i Villa og ble knust da kreftdiagnosen ble kjent.

- Enhver annen manager med et ørlite hjerte ville gitt ham en «pay as you play»-kontrakt. Det kunne handlet om én måned eller seks måneder. La oss se hvordan det går. Men å være så nådeløs og hjerteløs at du ikke engang gir ham en sjanse ... sukker Agbonlahor.

VILLA-KOMPISER: Stiliyan Petrov og Gabriel Agbonlahor. Foto: Simon Dawson (AP)

Di Matteo uttalte følgende da det ble kjent at Petrov ikke fikk fortsette som fotballspiller i Villa.

- Stiliyan er en inspirasjon for alle her. Jeg har snakket med ham og forklart hva jeg tenker, sa Di Matteo.

- Hva driver du med?

Men Agbonlahor godtar ikke forklaringen.

- Tenk deg at du har gått gjennom en grusom sykdom, du har kommet tilbake i form, du har tatt av vekt og gått gjennom behandling. Så kommer du tilbake, gjør alle sprintene som 19-åringene må gjøre, og du kan ikke gi meg noe? Skjønner du hva jeg mener? Jeg sa det til Di Matteo. Hva driver du med? husker Agbonlahor.

- Selv i dag kan jeg ikke finne ord som beskriver ham. Hvis jeg noensinne møter Di Matteo, sier jeg det til ham. Du er en drittsekk for å ikke ha gitt ham en sjanse.

Petrov kom aldri tilbake som fotballspiller etter treningsoppholdet med Aston Villa. Han endte opp med 185 kamper i Englands øverste divisjon.

Agbonlahor la opp i mars 2019 som 32-åring.