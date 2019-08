Gabriel Jesus trodde han hadde sendt Manchester City til himmels da VAR nok en gang grep inn

Manchester City snublet mot Tottenham.

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 2-2:

Manchester City var det beste laget spillemessig, og på overtid trodde de at de fikk seiersmålet mot Tottenham. Innbytter Gabriel Jesus fikk tak i ballen etter en corner og sendte Etihad til himmels. Halvminuttet senere valgte likevel dommeren ved hjelp av VAR å annullere målet for en hands i forkant av scoringen, og kampen endte 2-2.

Raheem Sterling, Sergio Agüero, Erik Lamela og Lucas Moura scoret kampens fire tellende mål.

VAR-dramaet minner sterkt om forrige sesongs Champions League-oppgjør mellom lagene da Raheem Sterlings overtidsscoring ble annullert etter inngrepen fra VAR.

Målscorer Moura var svært fornøyd med dommeravgjørelsen. Etter kampslutt takket han VAR for å ha snappet opp handsen på Aymerick Laporte.

- Det var galskap. Det var siste minutt og jeg trodde det var over. Bare VAR kan se det der - og tusen takk for det. sier Moura til Sky Sports etter kampen.

Frustrert manager

City-manager Pep Guardiola var frustrert etter kampen og mener at det ikke er bra når kamper ender slik. Han innrømmer også at tankene gikk tilbake til kampen i Champions League forrige sesong,

- Déjà vu. Det er det samme. Det er tøft. Det er andre gang. Det er tøft. Men det er som det er, sier han til Sky Sports.

Guardiola mener at det foreløpig er litt for tilfeldig når det blir blåst og ikke blåst, og han er klar på at det må taes tak i problemene rundt både hands og VAR.

- Det er nye regler. Det skjedde forrige uke med Wolverhampton også. De må fikse det. Noen ganger er det hands i Champions League. Noen ganger er det ikke hands. Men nå må vi bare akseptere det, sier spanjolen.

Aguero-krangel

Det var også en annen hendelse som får stor oppmerksomhet i etterkant av kampen. For da Manchester City jaktet et vinnermål, valgte Pep Guardiola å ta av målscorer Sergio Agüero til fordel for Gabriel Jesus. Det fikk Agüero til å tenne på alle plugger.

Spissen havnet i tydelige diskusjoner med manager Pep Guardiola ved sidelinjen og virket slettes ikke fornøyd med å måtte forlate banen. Selv da spanjolen forsøkte å holde spilleren igjen for en prat, valgte Agüero å vise sin misnøye ved å trekke seg bort fra manageren.

Guardiola forsøkte å snu seg etter spissen, og assistenttrener Mikel Arteta måtte komme til for å roe ned Guardiola.

Da Jesus trodde han hadde avgjort kampen på overtid så man imidlertid at Agüero og Guardiola sto klemmende på sidelinjen og skværet opp.

Guardiola forklarer etter kampen at de to nå er venner.

- Det var følelser. Vi har en god relasjon. Han ønsker å vinne, sier manageren.

- Så krangelen er over nå?

- Så klart, sier spanjolen.

KRANGEL: Sergio Agüero og Pep Guardiola endte opp i en tydelig krangel da førstnevnte ble byttet ut. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

De Bruyne i storform

Én som var i storform, lørdag, var Kevin de Bruyne. Belgieren som var skadet store deler av forrige sesong, viste at han nå virkelig er tilbake for de lyseblå. Belgieren vartet opp med to lekre målgivende pasninger. Fotballekspert Lars Tjærnås er blant de som lar seg imponere av Manchester City-spilleren lørdag.

- Kevin de Bruyne. Kan alt. Absolutt alt!, skriver Tjærnås på Twitter.

Det tok drøye 20 minutter før de Bruynes første tryllekunst for kvelden var et faktum. Med ballen ute til høyre slo han et nydelig innlegg på bakerste stolpe. Der dukket Raheem Sterling opp og headet de regjerende mesterne opp i føringen.

Tottenham ville likevel ikke gi seg uten kamp, og allerede tre minutter senere utlignet Erik Lamela for gjestene. Argentineren gjorde alt selv da han tok med seg kula sentralt i banen før han curlet inn 1-1 fra drøyt 20 meter.

Ti minutter før pause viste de Bruyne nok en gang fram høyrefoten sin. Og nok en gang var det fra høyrekanten det skjedde. Et hardt innlegg langs bakken var perfekt utført til Sergio Agüero som enkelt satte inn 2-1. Det var også resultatet til pause.

Superbytte

Etter en livlig åpning på andreomgang, der Manchester City presset på for kveldens tredje mål, valgte Mauricio Pochettino å ta grep. Da laget fikk hjørnespark ble Harry Winks tatt ut til fordel for Lucas Moura. Og brasilianeren takket for muligheten ved å heade inn 2-2 på direkten.

Moura hadde bare vært på banen i 19 sekunder, ifølge Opta Stats, og ballen vært i spill i enda færre sekunder da ballen satt i nota bak Ederson.

Det var likevel hjemmelaget det handlet om på Etihad, og Manchester City presset på for seiersmålet. Jesus trodde han hadde avgjort, men ved hjelp av VAR annullerte dommeren seiersmålet, og kampen endte uavgjort.

Både Manchester City og Tottenham står nå med fire poeng etter to serierunde, to færre enn serieleder Liverpool.