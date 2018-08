Gabriel Jesus utvidet City-kontrakten med to år

Manchester City har sikret seg Gabriel Jesus på en fornyet langtidskontrakt. Brasil-spissen har skrevet under en avtale som varer til sommeren 2023.

Det betyr at han har skrevet under for ytterligere to år. Hans gamle kontrakt hadde utløp etter 2020/21-sesongen.

– Jeg vil takke fansen for måten de ønsket meg velkommen på. Å komme til Manchester City er den beste avgjørelsen jeg har tatt i mitt liv. Her har jeg vokst både som spiller og person, sier 21-åringen til Citys nettsted.

Gabriel Jesus ble hentet til Manchester City fra brasilianske Palmeiras i januar 2017. Han står med 24 mål på 53 kamper for de lyseblå. Unggutten bidro til at City vant både Premier League og ligacupen sist sesong.

– Gabriel er utvilsomt et av de beste spisstalentene i verden, så det er stort for oss at han har bundet framtiden sin her, sier Manchester Citys fotballdirektør Txiki Begiristain.

(©NTB)

Mest sett siste uken