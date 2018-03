Gabrielsen gir seg som Vipers-trener etter sesongen

Kenneth Gabrielsen fortsetter ikke som hovedtrener i Vipers Kristiansand etter at håndballsesongen er over. Han slutter for å ta en jobb i næringslivet.

Det opplyser Vipers i en pressemelding mandag morgen.

Gabrielsen orienterte spillerne om beslutningen etter 36-30-seieren over Storhamar søndag. Vipers kjemper om seriegullet. Sørlendingene er ett poeng bak Larvik på tabelltoppen, men har én kamp mindre spilt.

Dermed har Vipers gullskjebnen i egne hender. Kristiansand-klubben møter også Larvik hjemme i løpet av dens fire siste kamper. LHK står med 13 strake seriemesterskap, men den rekken kan bli brutt i løpet av den neste måneden.

Vipers sier klubben har forståelse og respekt for Gabrielsens valg om å gi seg. I pressemeldingen står det at han har vektlagt hensynet til familien. Han forlater trenertilværelsen for en jobb i det private næringsliv.

– Jeg blir utrolig sliten fordi jeg går og tenker håndball hele tiden. Det skal bli godt å få ferdig denne uka og komme hjem til Svelvik. På de siste to månedene har jeg bare vært fire dager hjemme, sa Gabrielsen til Fædrelandsvennen i november.

Vestfoldingen har vært trener i Vipers siden sommeren 2016. Han hadde egentlig ett år igjen av kontrakten.

I romjula vant Vipers cupgullet under Gabrielsens ledelse. Det var klubbens aller første tittel.

(©NTB)

Mest sett siste uken