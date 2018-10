Galaxy mistet sluttspill tross Kamara-dobbel

Ola Kamara ga Los Angeles Galaxy to måls ledelse ved pause, men Houston Dynamo scoret tre mål i annen omgang og knuste sluttspilldrømmen.

Med seier ville Galaxy vært klar for MLS-sluttspillet, men tapet gjorde at laget endte ett poeng bak den siste sluttspillplassen i Western Conference. Dermed blir det ikke mer MLS-spill for Kamara eller spissmakker Zlatan Ibrahimovic i år.

Kamara nikket inn 1-0 i det 27. minutt på Romain Alessandrinis innlegg fra høyre etter et kort hjørnespark. Tre minutter senere stormet han i bakrom og skjøt i mål da Ashley Cole kom fram på venstresiden og slo et fint innlegg. Dermed sto det 2-0, og Kamara fikk en bjørneklem fra Ibrahimovic.

I annen omgang vendte det. Romell Quioto kjørte rundt med hjemmeforsvaret og skjøt inn reduseringsmålet i det 57. minutt. Mauro Manotas utlignet på straffespark i det 73. minutt etter at Alessandrini bommet på ballen og sparket ned en motspiller da han prøvde å klarere.

Seks minutter senere scoret Manotas vinnermålet fra kloss hold etter at Galaxy-forsvaret ble avslørt igjen.

Tross ti tilleggsminutter greide Galaxy aldri å komme tilbake. Kamara spilte hele kampen, mens Jørgen Skjelvik var ubenyttet reserve for hjemmelaget.

Diomande til sluttspill

Det ble tap også for Adama Diomande og Los Angeles FC, men hans lag var allerede sluttspillklar før 1-2-nederlaget mot Sporting Kansas City. Diomande spilte hele kampen.

Atlanta United lå an til å bli grunnserievinner før siste runde, men tapte 1-4 for Toronto FC i Canada. Dermed benyttet New York Red Bulls anledningen til å gå forbi og sette ny poengrekord i MLS med 1-0-seier over Orlando. Derrick Etienne Jr. ble matchvinner da laget tok seg opp i 71 poeng.

Josef Martinez scoret på straffespark da Atlanta tapte, og han satte dermed ny sesongrekord i MLS med sitt 31. mål. Det var ni flere enn Zlatan Ibrahimovic.

New York City uten Jo Inge Berget vant 3-1 over Philadelphia Union. Laget var allerede sluttspillklar.

Gyasi Zardes gjorde hattrick da Columbus Crew slo Minnesota United 3-2 i den siste grunnseriekampen, som ble en time forsinket av tordenvær.

Sluttspillet

Disse lagene er klare for sluttspill, fra øst: New York Red Bulls, Atlanta United (begge klare for kvartfinale). Utslagskamper 1. runde: New York City – Philadelphia Union, DC United – Columbus Crew.

Fra vest: Sporting Kansas City, Seattle Sounders (klare for kvartfinale). Utslagskamper 1. runde: Los Angeles FC – Real Salt Lake, FC Dallas – Portland Timbers.

Utslagskampene spilles onsdag og torsdag, mens kvartfinalene avgjøres over to kamper 4. og 11. november.

