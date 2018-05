Galopp: Justify brøt Apollo-forbannelsen

Favoritten Justify vant galoppklassikeren Kentucky Derby lørdag og brøt en 136 år gammel forbannelse.

På en bløt og gjørmete bane etter kraftig regnvær i Louisville ble Justify lenge tett skygget av 50-oddseren Promises Fulfilled, men hesten brukte kjempekreftene og dro fra i siste halvdel på vei mot seier.

Good Magic ble nummer to og Audible nummer tre i den 144. utgaven av «Run for the Roses».

Ikke siden Apollo vant i 1882 hadde en hest som ikke startet i noen løp som toåring vunnet Kentucky Derby. «Apollo-forbannelsen» har vist seg som en av idrettsverdens mest seiglivede, men omsider falt også den.

Justify var en av to ubeseirede hester som startet i løpet uten en eneste start som toåring å se tilbake på. Også Magnum Moon var kandidat til å bryte forbannelsen.

Mike Smith red 3,5-oddseren Justify til seier. Det er sjette år på rad at favoritten vinner løpet. Aldri før har det vært så mange favorittseirer på rad i Kentucky Derby.

Trenerlegenden Bob Baffert har ansvaret for Justify og noterte sin femte seier i løpet som er det første i amerikansk galoppsports Triple Crown. Baffert hadde ansvaret for American Pharaoh, som ble Triple Crown-vinner i 2015.

Skal Justify greie det samme, kreves seier også i Preakness Stakes 19. mai og Belmont Stakes 9. juni.

