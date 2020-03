Gamletreneren om Haaland-overgangen: – Erling var usikker

Erling Braut Haalands tidligere trener i Salzburg, Jesse Marsch, sier nå at nordmannen ikke tok lett på valget om å bytte klubb allerede i vinter.

Haaland signerte 29. desember i fjor kontrakten med Borussia Dortmund og forlot dermed Salzburg etter kun et snaut år i klubben. De første månedene som bundesligaspiller har vært et eventyr.

Nå sier imidlertid gamletreneren Jesse Marsch at rogalendingen ikke framsto sikker på at tidspunktet for å ta det neste skrittet i karrieren var det rette.

– Erling var usikker på hva han skulle gjøre – og når. Han visste at hans rolle i Salzburg var spesiell. Salzburg var viktig for hans utvikling, sier han i et intervju med østerrikske Spox.

Flere diskusjoner

I Intervjuet blir Marsch utfordret på hvordan han opplevde overgangene til både Haaland og Takumi Minamino. Sistnevnte ble hentet til Liverpool samtidig som nordmannen gikk til Dortmund.

Marsch er tydelig på at Minamino allerede på et tidlig tidspunkt i sesongen varslet at han trolig ville bytte klubb i januarvinduet. Annerledes var det med Haaland.

– Det var betydelig flere diskusjoner rundt Erling. At han var yngre enn Taki gjorde det desto viktigere å håndtere situasjonen skikkelig. Det krevde mer arbeid slik at han ikke mistet fokus, sier Marsch.

Salzburg-sjefen bærer ikke nag til Haaland som følge av at han endte opp med å signere Dortmund-kontrakten. Tvert imot.

– Til slutt var det vanskelig å ikke forstå beslutningen hans. Erfaringene vi hadde med ham og faren var fantastiske, og vi vil ikke glemme dem. Vi er stolte av Erling og hans suksess, sier Marsch.

Historisk hattrick

Haaland skaffet seg for alvor et navn i Fotball-Europa da han som den yngste spilleren noensinne scoret hat-trick i løpet av en omgang i mesterligadebuten mot Genk i september i fjor. Den prestasjonen glemmes ikke så lett i Salzburg-miljøet heller.

Nå er det Dortmund som har glede av rogalendingens ferdigheter. I øyeblikket er riktignok fotballen satt på vent som følge av situasjonen rundt koronaviruset.

Når kampaktiviteten gjenopptas vet ingen helt sikkert.

