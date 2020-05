Gammelt opptak forteller en annen historie enn den Jordan forteller i dokumentaren

Michael Jordan benekter anklagene i den kritikerroste dokumentarserien, men et gammelt opptak forteller en annen historie.

Dokumentarserien «The Last Dance», om Michael Jordan og resten av det legendariske Chicago Bulls-laget på 1990-tallet har vært en enorm seersuksess.

Serien er blant de sett sette på Netflix i Norge de siste månedene, og i USA satte ESPN ny seerrekord for en dokumentarserie, med et snitt på 5,6 millioner seere.

I etterkant har det imidlertid dukket opp noen spørsmål rundt enkelte temaer, som etableres som sannhet i dokumentaren.

Bakgrunnen for at Detroit Pistons-stjernen Isiah Thomas ble utelatt fra det amrikanske landslaget som reiste til OL i Barcelona i 1992 er et av dem.

Gammelt opptak avslører sannheten

I dokumentarserien avviser Jordan at han hadde noe med det å gjøre og sier følgende i femte episode:

- Før OL i 92 ringte Rod Thorn (sjef for uttaket til det amerikanske basketlandslaget) meg og sa «vi vil gjerne ha deg med på The Dream Team». Jeg spurte «hvem skal spille?» Han svarte «han fyren du tenker på, kommer ikke til å spille». Jeg respekterer Isiah Thomas' sitt talent. Etter Magic Johnson er han den beste point guarden i NBA noensinne, uansett hvor mye jeg hater ham. Det ble insinuert at jeg nevnte ham, men jeg sa aldri navnet hans.

Les også: Lagkamerat raser mot Jordan: - Løgner

Denne uken slapp imidlertid Jack McCallum et opptak som tyder på noe annet i sin podkast The Dream Team Tapes.

Opptaket er fra et tidligere intervju med Jordan, der han innrømmer at han ba Thorn om ikke å ta ut Thomas på laget.

- Rod Thorn ringte meg, og jeg sa «Rod, jeg spiller ikke hvis Isiah Thomas er på laget». Han forsikret meg og sa «Vet du hva? Chuck (Charles Barkley) vil heller ikke ha ham på laget, så Isiah kommer ikke til å være en del av laget».

Hør opptaket her, gjengitt av New York Post:

Unibets basketballekspert Magnus Barstad har tidligere påpekt dette og ser på det som én av få negative ting med den kritikerroste serien:

ESPN-profilen Max Kellerman mener Jordan skjuler sannheten med viten og vilje.

- Dette får ham ikke til å se bra ut fra et etisk ståsted, hvis han benekter noe han tidligere har sagt, og han gjør det for å se bra ut offentlig, når han vet at sannheten vil få ham til å se dårlig ut offentlig, sier Kellerman.

Thomas: - Bulls var like ille

Rivaliseringen mellom Jordan og Thomas kommer godt til syne i dokumentarserien.

Chicago Bulls hadde noen svært tøffe oppgjør med Detroit Pistons, og da Pistons-laget nektet å ta Bulls-spillerne i hånden etter å ha blitt slått 4-0 i eastern conference-finalen i 1991, toppet det seg.

Thomas mener Pistons fremstilles mer ufine i dokumentaren enn det laget egentlig var.

- Jeg håper folk en dag går tilbake og ser kampene som Pistons spilte. Narrativet om oss de siste 20 årene har vært slik. Du tar noen klipp av noen tøffe fouls og legger til noen intervjuer, så sier du at dette er Detroit Pistons, sier Thomas i et ferskt intervju.

- Det var en del av oss, men det var også en del av NBA. Det var også en del av Chicago Bulls. Charles Oakley, som sies å være den tøffeste i NBA noensinne, var en lagkamerat av Michael Jordan. Det var også Horace Grant og Bill Cartwright. Det var tøffe folk. Det var ikke sånn at vi kom inn og banket dem opp. De banket oss opp også. Jeg har noen arr i hodet mitt fra Bill Cartwright. Vi klaget ikke på det. Det var en del av spillet, mener Thomas.

Dokumentaren «The Last Dance» kan du se på Netflix.