Går mot tomme tribuner i Bundesliga - helseministeren med klar anbefaling

Tyske Bundesliga kan lide samme skjebne som Serie A.

Det går nemlig mot tomme tribuner også i Tyskland som følge av virusutbruddet.

Den tyske helseministeren Jens Spahn mener at arrangementer med over 1000 tilskuere bør bli avlyst, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung.

I Tyskland er det nå 1040 personer som er bekreftet smittet av coronaviruset.

- Etter samtaler med flere eksperter så oppfordrer jeg til å avlyse alle arrangement med mer enn 1000 deltakere, sier Spahn.

Tomme tribuner i Champions League?



Hvis anbefalingen blir tatt til følge så vil det i så fall få konsekvenser for fotballkamper i både Champions League og i de øverste divisjonene som blir spilt på tysk jord.

Det spekuleres nå i at tirsdagens kommende Champions League-oppgjør mellom RB Leipzig og Tottenham kan bli spilt for tomme tribuner.

Det samme kan komme til å skje med neste runde av Bundesliga.

I Italia blir flere kamper i Serie A allerede spilt for tomme tribuner og det vil fortsette i tiden fremover. Italia er det landet som til nå er hardest rammet av virusutbruddet i Europa med nærmere 7500 personer som er bekreftet smittet og 366 døde.

- Det samme kan skje i Premier League



I engelske Premier League spilles fotballkampene foreløpig som normalt, men Sky News melder at man også i England er forberedt på at enkelte kamper kan komme til å bli spilt for tomme tribuner.

Premier League la i helgen ut generelle råd i forbindelse med virusutbruddet, men melder samtidig at de vil fortsette å følge situasjonen.

I Norge ble helgens skifestival i Holmenkollen stengt av for publikum på tribunene, men flere valgte å trosse myndighetenes anmodning om å reise til Kollen for å følge rennet langs løypen.

Det gjenstår å se om norske helsemyndigheter vil stramme inn ytterligere i forbindelse med kommende arrangement i Norge. Senere denne måneden skal Norge spille mot Serbia på et utsolgt Ullevaal Stadion, men det diskuteres nå om denne kampen kan måtte bli spilt for tomme tribuner.

I Norge er det nå 176 personer som er bekreftet smittet av coronaviruset.