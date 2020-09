Gareth Bale er klar på at han ikke er «ferdig». Eksperten er likevel ikke overbevist: - Ikke noe som tyder på det

Gareth Bale (31) har gått fra å være én av klodens største fotballstjerner til å bli avskrevet og helt ute i kulda. Petter Veland trekker fram flere grunner til at det har gått så skeis i Real Madrid.

Gareth Bale er uønsket i Real Madrid, men det å bli kvitt den walisiske stjernen har ikke vært en enkel oppgave for den spanske klubben. Nå kobles han imidlertid med en retur til Tottenham og kanskje kan sagaen endelig få en løsning for klubb og spiller. Onsdag kveld meldte Daily Mail at Bale er så godt som klar for londonklubben.

Bale slo gjennom som Tottenham-spiller i perioden 2007 til 2013, før han reiste videre til Real Madrid. I Spurs var angrepsspilleren på sitt beste nesten umulig å hamle opp med og en av Premier Leagues desidert beste spillere.

Også i Real Madrid har han hatt sine øyeblikk og under tiden der har han vunnet fire Champions League-titler og to ligatitler. De siste årene har imidlertid bidragene til superstjernen på banen vært beskjedne, samtidig som han sitter på en lønn som sies å ligge på rundt 30 millioner euro brutto per sesong, og en kontrakt som fortsatt strekker seg to år fram i tid. Sakte, men sikkert har forholdet mellom klubb og spiller blitt iskaldt og situasjonen blir nå beskrevet som en kald krig.

LES OGSÅ: Tidligere Tottenham-spiller langer ut mot Mourinho og Spurs

Veland skeptisk til formen

La Liga-ekspert Petter Veland er derfor litt usikker på hva slags versjon av Bale Spurs-fansen kan forvente, selv om 31-åringen selv har sagt at han er motivert.

- Han spiller landskamper for Wales og kommer så og si alltid skadet tilbake hver gang. Det er jo fryktelig lite han har vært i aksjon for Real Madrid de siste månedene, så jeg antar jo at han den fysiske formen ikke er så bra, sier han til Nettavisen.

EKSPERT PÅ SPANSK FOTBALL: Petter Veland følger det som rører seg i spansk fotball svært tett.

I et intervju under den nylige landskampperioden ga imidlertid Bale et sjeldent intervju der han ga uttrykk for at han har flere år igjen av karrieren. Intervjuet har blitt beskrevet som «et av de ærligste intervjuene Bale har gitt på lang tid» og gikk verden rundt.

- Vi må jo nesten ta ham på ordet, i det intervjuet der han omsider åpnet munnen, sier han selv at han har mange gode år igjen og er motivert til å spille fotball. Det er det han sier og da må man nesten tro på det, men i praksis så synes jeg ikke han har vist noe særlig som tyder på det, mener La Liga-eksperten.

Rett etter landskampene med Wales, ble det imidlertid skriverier i media om at Bale på nytt var skadet og måtte kjøre et eget opplegg, framfor å dra på vanlig trening.

- Igjen så ser man en ganske klar tendens når Bale kommer tilbake fra Wales, da er han som regel skadet, men det kommer aldri noen offisiell skaderapport fra Real Madrid og det gjør det hver gang noen skader seg der. Det er de, ikke lovpålagt til, men Real Madrid er en medlemseid klubb som på mange måter har et oppdrag og et mandat der de skal informere sine medlemmer om hva som skjer i klubben, blant annet ved å legge ut skaderapporter. Det kommer aldri på Bale, sier han.

LES OGSÅ: Tottenham-spillere skal ha reagert på Mourinhos uttalelser

- Det forteller meg at de såkalte skadeproblemene til Bale er en påskudd for å ikke være på trening og er en del av den kalde krigen som har foregått en ganske lang periode nå mellom Real Madrid og Gareth Bale.

Flere faktorer har ført til «kald krig»

La Liga-ekspert Veland sier at det ikke er noen konkret enkelthendelse som er grunnen til at det nå nærmest er en kald krig mellom waliseren og den spanske klubben, men peker på en rekke hendelser som skal ha forårsaket det kalde forholdet.

- Nå virker det som om Bale er et svært problem for Real Madrid, og Real Madrid er et svært problem for Bale. Så vi får håpe for alle parter at de finner ut av dette her. Real Madrid må innse at de kanskje ikke får så mye igjen for ham og at de kanskje må betale litt av lønnen og så må Bale forstå at han ikke kan kreve å bli betalt hundre prosent de to årene han har igjen av kontrakten, samtidig som han kanskje skal få betalt av Tottenham i tillegg, sier Veland i intervju med Nettavisen.

Han tror at det helt siden Bale kom til Real Madrid i 2013 har vært ulike faktorer som har vært med på å bygge oppunder det vi nå ser er i ferd med å kulminere.

- Det handler kanskje om at Bale ikke følte at han ble verdsatt så mye som han burde blitt da han faktisk presterte. Han var i skyggen av Cristiano Ronaldo hele tiden, både av naturlige og logiske årsaker. Kanskje følte han at han havnet litt for mye i skyggen.

- Det har alltid også blitt sagt, og brukt som en årsak, at han aldri har blitt helt akseptert blant Real Madrid-fansen. Han gjør det han må, men aldri noe mer, og da tenker jeg på utenfor banen. Det er sjeldent man ser Bale i andre sammenhenger der han snakker varmt om Real Madrid eller utøver stolthet over å være i klubben.

LES OGSÅ: Hevder Ødegaard har overrasket stjernene i Real Madrid: - Gjort litt av et inntrykk

Veland forteller videre at Bale aldri dukker opp på sosiale sammenkomster med de andre spillerne i klubben og at han heller ikke er komfortabel med å stille opp i innslag som skal publiseres på klubbens ulike sosiale medier-plattformer.

- De sier det er fordi han ikke er komfortabel med å snakke språket. Han kan føre en samtale på spansk når det ikke er noe kamera der, men han blir tilbakeholden og introvert når han må snakke spansk på kamera, det ønsker han ikke å gjøre.

- Det er en av flere grunner til at Bale har blitt en hakkekylling. Den hardbarka fansen føler at han ikke er stolt nok av å spille for Real Madrid. Det å være Real Madrid-spiller, det skal du «eie», det skal du være ekstremt stolt over, sier Veland.

- Har blitt feid under teppet

Veland mener at klubben og fansen kunne leve med denne Bale-oppførselen så lenge det gikk bra på banen, men den siste tiden har begeret begynt å renne over.

- Dette var et problem som ble feid under teppet da han faktisk prestere veldig bra, men nå begynner det å bli veldig lenge Bale har vært en viktig spiller for Real Madrid. Sist sesong var han en skygge av seg selv da han først fikk muligheten. Det kan man jo på mange måter forstå, siden en overgang til Kina ikke ble noe av, men vi snakker her om en spiller som har en enormt høyere lønn enn hva han yter tilbake - eller vi kan si det han får mulighet til å yte tilbake - men det siste kalenderåret har Bale scoret ett mål for klubben, i cupen, mot et lag fra nivå fire, forteller Veland.

LES OGSÅ: Hevder Real Madrid har prøvd drastiske tiltak for å bli kvitt Gareth Bale

- Det er det eneste målet han har scoret den siste tiden og nå har han heller ikke scoret for Wales på ganske lenge. Nå kan man ikke lenger rose Bale for det han gjør på banen, sånn som man kunne gjøre før.

Bale + Mourinho = God match?

Selv om Bale har vært iskald i Real Madrid over en lengre periode, tror ikke Veland at en overgang til Tottenham nødvendigvis er den dummeste ideen.

Han tror for eksempel at manager José Mourinho har noen kvaliteter som kan hente fram igjen det beste i den 31 år gamle waliseren. Mourinho har også i tidligere klubber hatt et ønske om å jobbe med Bale.

- Vi har fått litt mer inntrykk av hvordan Mourinho er på treningsfeltet gjennom «All or nothing»-serien på Amazon Prime. Blant annet hvordan han snakker direkte til spillerne og er ærlig og åpen om forventninger, som med Dele Alli, for eksempel.

BEUNDRER: José Mourinho har aldri lagt skjul på at ha har sansen for Gareth Bale. Foto: Carl Recine (Reuters / NTB scanpix)

- Det gikk jo og veldig konkrete rykter for to år siden om at Mourinho, som da var Manchester United-trener, ville ha Gareth Bale dit. Så det er en kobling som er litt varm i så måte.

LES OGSÅ: Hevder Real Madrid skal storhandle og at klubben har en klar plan for Haaland

Veland avslutter med å fortelle litt om hvordan en retur til London og kjente trakter, kan være nettopp det som kan friste Bale til å forlate livet i Spania.

- Det som alltid har vært greia med Bale er at han aldri har hatt noe behov for å forlate Real Madrid, fordi han har det så greit i livet generelt, altså utenfor banen. Familien trives, det er et varmt klima, han kan spille golf, han får leve i fred.

- Den trivselsfaktoren kan spille inn nå og, om han finner ut at det er på tide å forlate Real Madrid. En retur til et miljø som han kjenner, selv om det kanskje ikke er så mange igjen fra da han sist spilte der, kan spille inn på det sentimentale planet.