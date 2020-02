Gareth Bale forlot Santiago Bernabéu da Real Madrid jaktet cup-comeback

Zinedine Zidanes mannskap måtte gi tapt i cupens kvartfinale mot Martin Ødegaard og Real Sociedad. For femte gang valgte en av lagets store stjerner å forlate stadion før kampslutt.

Real Madrid er ute av den spanske cupen etter at Real Sociedad vant 4-3 på Santiago Bernabéu torsdag kveld. Martin Ødegaard vartet opp med én scoring, mens svenske Alexander Isak ble kampens store spiller med to mål.

Nordmannen, som er utlånt fra Real Madrid til Real Sociedad, blir uansett hyllet i spansk presse etter sin fantastiske kamp på arenaen som fort blir hans hjemmebane når lånet i San Sebastián utgår.

I den spanske pressen er det også flere som er sterkt kritiske til Madrid, og deres prestasjoner i cupen. Vi må nemlig tilbake til 2014 sist gang de hvitkledde vant cupen. Da ble Barcelona slått 2-1 i finalen.

Les også Toppkarakter for Ødegaard etter cupsjokket: Valgte å ikke feire scoringen mot Real Madrid

Bale stakk

Helten fra finalen på Mestalla var Gareth Bale, som scoret det avgjørende målet like før slutt. Waliseren var ikke i kamptroppen til Madrid mot Real Sociedad, men er uansett en av de som får mest kritikk.

Det har nemlig kommet frem at Bale forlot kampen på stillingen 1-4. mens hans lagkamerater jaktet et eventyr cup-comeback i den spanske hovedstaden.

Spanske AS fanget opp et bilde av Bale på vei vekk fra Santiago Bernabéu i sin bil, og påminnet leseren om at dette er femte gangen Bale forlater Santiago Bernabéu før kampens siste pipeblås.

AS lister opp følgende kamper som oppgjør der Bale har forlatt stadion før slutt:

Real Madrid - Real Sociedad - 7.januar, 2019 - dro i det 78.minutt

Real Madrid - Real Betis - 3.november 2019 - dro i det 84.minutt

Real Madrid - Espanyol - 7. desember, 2019 - dro i det 80.minutt

Real Madrid - Sevilla - 18. januar, 2020 - dro i det 82. minutt

Real Madrid - Real Sociedad 6. februar, 2020 - dro i det 82. minutt.

Blant de som reagerer på dette er den spanske avisen Marca, som mener at dette er et tydelig tegn på hvor langt unna Bale er en plass i vurderingene til trener Zinedine Zidane, selv med skaden han sliter med i skrivende stund:

- Mens Sergio Ramos ba om hjelp fra tribunen i kampens sluttminutter, og Santiago Bernabéu var oppildnet i jakten på deres fjerde mål, så satte Bale allerede i Madrid-trafikken på vei tilbake til sitt hus på La Finca, skriver Marca.

- Det hersker ingen tvil om at Bale er helt ute av laget, fortsetter den spanske storavisen.

Også Mundo Deportivo fanget opp at waliseren satte seg i bilen på vei vekk fra den mektige arenaen før kampen var ferdigspilt:

- Gareth Bale har gjort det klinkende klart at han er helt fraværende fra laget, også med tanke på hans situasjon i garderoben. Waliseren, som satt på tribunen da han ikke var tatt ut i troppen, dro før kampen var ferdigspilt og vippet på stillingen 1-4, skriver avisen.

Heller ikke Sport er nådige i sin bedømmelse av Bales opptreden, eller mangel på opptreden, i det viktige cupoppgjøret mot laget fra Baskerland.

- Waliseren forlot Santiago Bernabéu før kampen var over. Denne gangen dro han mens lagkameratene tapte 1-4, og kjempet i motvind, skriver avisen.

LES OGSÅ: Messi fyrer løs mot Barcelona-direktør: - Gud hjelpe meg, Barcelona faller sammen

Wales. Golf. Madrid.

Dette er nok et slag under beltestedet i det som er blitt en saga mellom Real Madrid og Gareth Bale. Den åpne krangelen med trener Zinedine Zidane har vært veldig tydelig siden franskmannen returnerte til klubben.

Allerede før sommeren ble en skadefri Bale satt ut av laget ved flere anledninger mot slutten av sesongen, mens Zidane uttalte at han gjerne ville kvitte seg med Bale i løpet av sommeren.

Det virket som han skulle få viljen sin da kinesiske Jiangsu Suning så ut til å bli neste stoppested for den skadeutsatte waliseren. Overgangen falt uansett sammen i tolvte time, og Bale ble værende igjen på Santiago Bernabéu.

Madrid-stjernen har selv ikke gjort store forsøk på å roe ned gemyttene. I spansk presse har veldig mye av kritikken handlet om at Bale ikke snakker spansk, og heller velger å fokusere på sin andre hobby: golf.

Dermed tok det fullstendig fyr i teltet hos flere spanske mediehus da Bale, etter å ha kvalifisert seg til EM med Wales, feiret med et flagg der det stod «Wales. Golf. Madrid. I den rekkefølgen».

Bale ble i sin tid verdens dyreste fotballspiller da han forlot Tottenham til fordel for nettopp Real Madrid i 2013. Han ble også den store helten i Champions League-finalen i Kiev i 2018, der han scoret to mål mot Liverpool.

I løpet av sin tid i Madrid har Bale sementert sin plass i historiebøkene ved å vinne fire Champions League-titler, én La Liga-tittel og én Copa del Rey-tittel, sammen med superstjerner som Sergio Ramos, Karim Benzema og Cristiano Ronaldo.

Waliseren signerte ny kontrakt med de hvitkledde fra den spanske hovedstaden i 2016, og har fortsatt en avtale som strekker seg til slutten av 2021/2022-sesongen med Florentino Pérez' klubb.