Gareth Bale ønsket ikke å spille mot Manchester City - så dukket han opp på golfbanen

Waliseren spilte golf, mens resten av Real Madrid-troppen gjorde de siste forberedelsene før Champions League-åttedelsfinalen mot Manchester City.

På pressekonferansen dagen før åttedelsfinalen, kom Zidane med oppsiktsvekkende opplysninger om Gareth Bale-situasjonen.

- Mye har blitt sagt, men det er et respektfullt forhold mellom klubb og spiller. Alt jeg kan si er at han ikke ville spille. Resten er mellom meg og ham, sa Zidane ifølge The Mirror.

Spilte golf, mens laget forberedte seg på kamp

Ifølge Daily Mail er bakgrunnen at Bale selv har konkludert med at han ikke kommer til å spille et minutt uansett.

Waliseren var ikke på banen for Real Madrid i sesongens sju siste ligakamper.

TROFAST: Gareth Bale har fått hard medfart i spansk presse og av Real Madrid-fansen, men han blir værende. Foto: Juan Medina (Reuters)

Avisen mener nå at den tidligere Tottenham-spilleren risikerer Zinedine Zidanes og lagkameratenes vrede etter å ha spilt golf, mens resten av laget forbereder seg til kamp.

Det er den spanske TV-kanalen El Chiringuito de Jugones som har filmet 31-åringen, mens han rusler rundt på golfbanen.

Lite som tyder på overgang

Til tross for at han har havnet ute i kulda, er det ifølge Daily Mail lite som tyder på at Bale kommer til å forlate Real Madrid med det første.

Waliseren har en svimlende årslønn på 220 millioner kroner og bare Eden Hazard tjener mer enn waliseren.

I fjor sommer så det lenge ut til at en overgang til kinesiske Jiangsu Suning var høyaktuelt, men det gikk i vasken.

Bale har spilt 251 kamper og scoret 105 mål for Real Madrid etter overgangen fra Tottenham i 2013.