Gareth Bale returnerer til Tottenham

Etter sju sesonger og fire Champions League-titler vender 31-åringen hjem til balløya.

Waliseren spilte også for londonklubben i perioden 2007 til 2013. Da scoret han 55 mål på 203 kamper for klubben før han reiste videre til Real Madrid.

Tottenham låner 31-åringen ut denne sesongen i første omgang. Ifølge Sky Sports skal det også være en opsjon på en sesong til med lån og Premier League-klubben må ut med rundt 20 millioner pund i lønnsutgifter.

Både Tottenham og Bale bekrefter overgangen via sine plattformer lørdag kveld.

Bale har den siste tiden vært lite involvert for Real Madrid og det har utviklet seg en isfront mellom den spanske storklubben og angrepsspilleren.

Isfront i Real Madrid

Mot slutten av forrige sesong var han ikke en del av trener Zinedine Zidanes planer og det har lenge vært spekulert i at Real Madrid ville kvitte seg med spilleren.

Bale har i utgangspunktet igjen to år av kontrakten med storklubben og ifølge spanske medier koster han Real Madrid rundt 30 millioner euro per år.

Under sin tid i spansk fotball har Bale vært med å vinne Champions League hele fire ganger og La Liga to ganger. I Madrid har han nettet 105 mål på 251 kamper.

Med tanke på at han har hatt lite spilletid en periode og angivelig slitt med skader, er La Liga-ekspert Petter Veland tvilsom til 31-åringens kampform.

- Han spiller landskamper for Wales og kommer så og si alltid skadet tilbake hver gang. Det er jo fryktelig lite han har vært i aksjon de siste månedene, så jeg antar jo at han den fysiske formen ikke er så bra, sa han til Nettavisen denne uken.

I et intervju under den nylige landskampperioden ga imidlertid Bale et sjeldent intervju der han ga uttrykk for at han har flere år igjen av karrieren.

- Vi må jo nesten ta ham på ordet, i det intervjuet der han omsider åpnet munnen, sier han selv at han har mange gode år igjen og er motivert til å spille fotball. Det er det han sier og da må man nesten tro på det, men i praksis så synes jeg ikke han har vist noe særlig som tyder på det, sa en litt skeptisk Veland om Bale.

Jaktet av Mourinho

Tottenham-manager José Mourinho har de siste dagene ikke lagt skjul på at han er en beundrer av Bale og at han har forsøkt å hente spilleren tidligere.

Da Mourinho ledet Manchester United ble Bale hyppig koblet med klubben, men manageren fikk aldri sin mann under tiden på Old Trafford.

Nå skal de endelig jobbe sammen, noe Veland tror kan bli en god match.

- Vi har fått litt mer inntrykk av hvordan Mourinho er på treningsfeltet gjennom «All or nothing»-serien på Amazon Prime. Blant annet hvordan han snakker direkte til spillerne og er ærlig og åpen om forventninger, som med Dele Alli, for eksempel.

Tottenham åpnet Premier League-sesongen med å tape for Everton hjemme i London. Neste ligakamp for Spurs er borte mot Southampton.