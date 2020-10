Gareth Bale startet og leverte målpoeng for Tottenham mot LASK

Den 31 år gamle waliseren viste at han sakte, men sikkert begynner å komme i form og kan bli en sentral mann for Tottenham denne sesongen.

TOTTENHAM - LASK LINZ 3-0:

Gareth Bale fikk sin første start for Tottenham siden 2013 da José Mourinho hadde tatt ham ut i førsteelleveren mot LASK i Europa League torsdag.

Bale med målpoeng

Waliseren fikk en drøy time på banen, før han ble byttet ut for Heung-min Son og rakk å gjøre seg bemerket med å være nest sist på ballen ved Spurs' andre mål. Bale slo inn foran mål og LASKs Andres Andrade satte kula i eget nett.

31-åringen herjet ikke akkurat for Tottenham, som han også spilte for i perioden 2007 til 2013, men viste at han fortsatt har mye fotball igjen i kroppen.

Bale var helt ute i kulden i sin gamle klubbe Real Madrid og spilte lite der den siste tiden. Derfor trenger han nok noen flere kamper før han er tilbake for fullt.

18 minutter var spilt da Tottenham tok ledelsen ved Lucas Moura. Ben Davies spilte fint igjennom til Carlos Vinicius i bakrommet. Han satte opp Lucas Moura og alene med LASK-keeper Alexander Schlager satte han ballen sikkert i nettet.

Son satte punktum

2-0-scoringen kom etter et selvmål. Sergio Reguilon fosset fram på venstresiden, før ballen etter hvert havnet hos Gareth Bale på motsatt side. Waliseren forsøkte å slå inn foran mål og en uheldig Andres Andrade endte opp med å sette ballen i eget mål.

Bale ble altså erstattet av Heung-min Son i andre omgang og det var nettopp sørkoreaneren som satte spikeren i LASK-kista fem minutter før slutt.

Nykommer Vinicius viste seg igjen som tilrettelegger da satte opp Son og den formsterke angriperen satte ballen sikkert til side for keeper.

Dermed kunne Tottenham glede seg over tre Europa League-poeng.