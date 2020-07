Gareth Bales bruk av munnbind vekker oppsikt

Gareth Bale er neppe den mest populære mannen i Real Madrid. Det virker Waliseren å ta med et smil.

Bale ble sittende på benken hele kampen da Real Madrid vant 2-0 over Alavés fredag kveld. Kantspilleren måtte som alle andre ikle seg munnbind, i tråd med smittevernstiltakene som ble iverksatt etter at spansk fotball startet opp igjen.

Det virker ikke å være et problem for Bale, som ble avbildet mens han brukte verneutstyret som sovemaske underveis i kampen.

Lite spilletid

Benkesliting er ingen ny opplevelse for 30-åringen, som bare har fått 1091 minutter på banen i La Liga denne sesongen. Den tidligere Tottenham-spilleren har bare startet 12 kamper, mens han har vært ubrukt innbytter i 12 kamper.

Så også på fredag. Manager Zinedine Zidane gjorde fem bytter, men nok en gang ble Bale sittende på tribunen. Det tok kantspilleren fint, for mannen med det giftige venstrebeinet ble sett leende på tribunen da hjemmelagets siste bytte ble foretatt.

Bales tid i Real Madrid har vært en berg-og-dalbane. Waliseren ble kjøpt av Madrid-klubben i 2013, og var på det tidspunktet den dyreste fotballspilleren gjennom alle tider.

30-åringen var en viktig brikke i Real Madrid-laget som vant Champions League tre år på rad. Bale skåret blant annet et fantastisk mål da hvittrøyene nedsablet Liverpool i finalen i 2018.

Dårlig stemning

De siste årene har 30-åringen imidlertid vært ute i kulda, og forholdet til Zidane virker å være dårlig. Manageren har flere ganger hintet til at han ønsker å selge kantspilleren.

TRØBLETE FORHOLD: Bale og Zidane er nok ikke verdens beste venner. Foto: Susana Vera

Madrid-fansen virker heller ikke å ha mye til overs for Bale, mye på grunn av et banner Bale viste frem etter at Wales kvalifiserte seg til EM i fjor.

Banneret, som tok utgangspunkt i et walisisk flagg, hadde skriften «WALES. GOLF. MADRID. I den rekkefølgen», noe som ikke ble godt mottatt av hverken pressen eller supporterne i Madrid. Waliserens ablegøyer fredag kveld vil nok ikke akkurat hjelpe på forholdet.

Real Madrids nummer 11 er dermed et av de heteste objektene på overgangsmarkedet, og en retur til Tottenham er blant stoppestedene som nevnes. Det kan i alle fall se ut til at kantspilleren kommer til å flytte på seg etter sesongslutt.

Enn så lenge kan Bale smile hele veien til banken. Kantspilleren har en årslønn på minst 15 millioner euro. Kanskje er det derfor han tar den manglende spilletiden med et smil.