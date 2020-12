Gary Neville advarer Solskjær mot å hvile nøkkelspillere i det tette juleprogrammet: - De er uerstattelige

Ole Gunnar Solskjærs tidligere lagkamerat ber nordmannen tenke seg nøye om i det hektiske juleprogrammet i Premier League.

Manchester United sikret seg semifinaleplass i Carabao Cup etter seier borte mot Everton onsdag kveld. To sene scoringer av Edinson Cavani og Anthony Martial sørget for at Ole Gunnar Solskjærs menn fortsetter den gode formen.

Etter Champions League-exiten har Manchester United slått tilbake og funnet formen i hjemlig liga- og cup.

I onsdagens kamp på Goodison Park valgte Solskjær å spare flere viktige spillere, men nøkkelspillerne Bruno Fernandes, Paul Pogba og Harry Maguire spilte alle samfulle 90 minutter, i det laget går inn i det svært hektiske juleprogrammet.

United-legenden Gary Neville, som nå er ekspert hos Sky Sports, hyllet etter kampen lagets innsats og selvtillit. Han var imponert over hvordan de rødkledde fremsto til tross for hele ni endringer på laget fra forrige kamp.

Allikevel kommer han med en advarsel til Solskjær før kampene som kommer. Neville trekker frem spesielt to navn som nordmannen ikke har råd til å hvile fremover.

- De er de to spillerne som er uerstattelige. Uten Fernandes er de ikke i nærheten, de er langt unna, han er en vital del, sier Neville til Sky Sports podkast etter kampen.

Han fortsetter:

- Magefølelsen min er at de også ville savne Maguire enormt. Jeg vet folk sier han ikke er den beste midtstopperen i ligaen og at han ikke har gjort det spesielt bra til å koste 80 millioner pund, men han har en god tilstedeværelse i hjertet av forsvaret. Han er god med ballen og i luften. Han gjør ikke mange feil. Han blir tatt på feil fot noen ganger, men han er en veldig god midtstopper. Han og Fernandes kan de ikke hvile fremover, sier han.

Manchester United startet oppgjøret mot Everton best, men fikk ikke uttelling før Cavani dunket inn 1-0 etter 88 minutter. På overtid punkterte Martial kampen.

Allerede tidlig 2. juledag tar Solskjær med seg laget og reiser til Leicester for en tøff bortekamp, mot tabellnaboen som ligger ett poeng foran dem på tabellen.

Deretter venter Wolverhampton tre dager senere før laget får besøk av Aston Villa 1. januar.

Neville er tydelig på at duoen Fernandes og Maguire ikke kan få et minutt hvile før Premier League tar et par uker pause i starten av januar.

- De to. Jeg er ikke sikker på at de kan få en pause på dette tidspunktet, fordi Ole har dessverre ikke luksusen til å tape en kamp, sier Neville.

