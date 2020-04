Gary Neville avslører sir Alex Fergusons tre grep for å bygge klubb: - Han var nådeløs

Manchester United ble en av verdens mest suksessrike klubber under skottens ledelse. Nå forteller TV-profil og tidligere United-spiller Neville at det hele ble gjort etter fast metodikk.

Neville spilte under en av verdens mest berømte fotballmanagere i en årrekke, og nå avslører han strategien sir Alex Ferguson jobbet etter når det gjaldt å bygge en stall.

Ferguson vant 38 trofeer i løpet av 26 år på Old Trafford, og skotten ble kjent for sin evne til å hente spillere og selge spillere i rett tid.

Steg 1: Egne unggutter

Neville røper at det var tre kategorier Ferguson satte opp når det gjaldt å finne nye spillere.

- Han ville hente opp unggutter fra egen klubb hver gang det var mulig. Det var førsteprioritet for ham, og han gjorde alltid det før han engang tok en kikk på det eksterne markedet, forteller Neville i et intervju med Sky Sports.

Det lyktes, for å si det mildt.

Steg 2: Premier League-spillere

Mest kjent er kanskje den gylne 92-årgangen som ga United egenutviklede spillere som David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt og brødrene Gary og Phil Neville.

- Nummer to var å kikke på de beste i Premier League. Spillere han kunne stole på, som fortsatt kunne utvikle seg og bli i klubben i lang tid. Som Gary Pallister, Steve Bruce, Wayne Rooney, Rio Ferdinand og Robin van Persie, eksemplifiserer Neville.

Les også: Ekspertene spår: Dette blir sommerens villeste fotballoverganger (+)

Steg 3: Utlandet

Steg tre var det klubber flest gjør i Premier League i dag, kikke til utlandet.

- Han ville, som steg tre, alltid ha internasjonale spillere som var på vei opp og frem, spillere han kunne jobbe med og utvikle til å bli store spillere. Som Nemanja Vidic, Peter Schmeichel, Patrice Evra, Cristiano Ronaldo og Ole Gunnar Solskjær, sier Neville.

Ifølge den nåværende Sky Sports-eksperten var det et prinsipp at Ferguson unngikk å signere etablerte stjerner fra utlandet, med et få unntak, som for eksempel fiaskokjøpet Juan Sebastian Veron fra Lazio.

- Det er langt unna Pep Guardiolas taktikk med Manchester City nå. Sir Alex ville ha sult, mener Neville.

- Nådeløs

Men det var ikke bare på innkjøpssiden Ferguson hadde klare tanker om hvordan ting skulle gjøres, forteller den gamle United-backen. Når det glaldt å selge spillere, kvittet han seg med dem som enten ikke var gode nok eller begynte å tvile på lederstilen hans.

- Der var han nådeløs. I alle intervjuer han gjorde, snakket han om kontroll, autoritet og disiplin. Uniteds strategi var som et veldig tregt samlebånd. Noen få kom inn, noen få forsvant. Aldri mer enn en håndfull hver sesong, han ville aldri ha en stor omveltning i stallen, forteller Neville.

Les også: Dette er de 12 beste Premier League-lagene gjennom tidene (+)

- Det var kontrollert

De tre stegene og kategoriene gjorde at United fikk en kontinuitet de kunne bygge på og stadig beholde tronen i engelsk fotball, mener han.

- Det var kontrollert, med seks eller syv unge spillere, ti i midten, og tre eller fire som var i 30-årene. Hver klubb som har hatt en periode med suksess har hatt en slik stabilitet av spillere, mener Neville.

United har slitt med å komme seg på beina etter Fergusons exit, men ting har sett lysere ut for Ole Gunnar Solskjær og rødtrøyene etter nyttår.

Så kom koronaviruset og førte til bråstopp i engelsk fotball da Solskjærs United-lag red på en formbølge.

Laget er uten tap i sine 11 siste kamper, kjemper om topp-fire-plassering i Premier League og henger også med både i FA-cupen og europaligaen. Målet er fortsatt å fullføre sesongen, men ingen kan si sikkert om det skjer.

Les også: Ferguson ble forbannet på TV 2-profil: - Han bare så på meg og gikk (+)