Gary Neville avviser at han vil bli Manchester United-manager

Den tidligere Manchester United-backen har ingen planer om å ta jobben til Ole Gunnar Solskjær, men kommer med klar melding om hva nordmannen må gjøre.

Gary Neville har ved flere anledninger støttet Ole Gunnar Solskjær når nordmannen har vært i hardt vær som Manchester United-manager.

Neville, som spilte sammen med Solskjær i United på 90- og starten av 2000-tallet, har selv fått erfare hvor mye treneryrket kan koste - i alle fall i en kort periode.

Den tidligere United-backen fikk nemlig sparken i spanske Valencia etter bare fire måneder som manager - da hadde laget kun vunnet tre av 16 ligakamper under Nevilles ledelse i 2016.

Neville, som siden har jobbet som fotballekspert på TV, er også klar på at han ikke kommer til å returnere til treneryrket med det første - i alle fall ikke i Manchester United.

Da en Twitter-følger spurte Neville hva han ville svart dersom United ringte for å høre om han ville ta managerjobben i klubben var han nemlig tydelig.

- Den telefonen kommer aldri, og hvis den gjorde det, ville jeg løpt en mile, svarte Neville og gjorde det dermed klart og tydelig at han ikke har ambisjoner om å ta jobben til sin gamle lagkamerat.

Svaret skaper nå overskrifter i britisk presse, og Manchester Evening News, FourFourTwo og Goal er blant nettavisene som har plukket opp sitatet.

- Få bort søppelet

Denne helgen gjestet Sky Sports-eksperten TV 2s studio i forbindelse med lørdagens Premier League-kamper. Der var han tydelig på at Ole Gunnar Solskjær må få tid hvis han skal lykkes i Manchester United.

– Han bør få overgangsvinduet i januar, til sommeren og neste sesong. Så må det være progresjon, man må se forbedring, men se på Jürgen Klopp. Det tok fire år før han vant noe, men det startet å bli bedre etter 12 måneder, sier 44-åringen til TV 2.

Solskjær er allerde godt i gang med å luke bort ugress i garderoben, og Neville mener den jobben må fortsette.

– Det er et ungt lag, og jeg som Manchester United-supporter mener han bør få denne og neste sesong. Gi ham tre-fire overgangsvinduer til å rydde opp i søppelet i garderoben, for det er søppel i den garderoben. Du må luke bort ugresset, og det er ikke hans feil, sier Neville.

– Han har arvet noen andres stall og lag. Han må skape sitt vinnerlag, men det tar tid. Liverpool har gått 30 år uten å vinne Premier League, så det er ikke sånn at det er fantastisk overalt. Dette vil ta tid, fortsetter han.

Liker signeringene

Solskjær og United hentet denne sommeren inn Daniel James, Aaron Wan-Bissaka og Harry Maguire. Neville mener det viser at klubben er på rett vei.

– Ole prøver å få klubben dit den hører hjemme i stedet for å hente spillere som Zlatan Ibrahimovic, Radamel Falcao, Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger og Marcos Rojo, som alle er kommet og forsvunnet igjen. De må signere spillere for fem til ti år og bygge et grunnlag, slik Manchester City gjorde og har gjort med Sergio Agüero, David Silva, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Kevin De Bruyne og Fernandinho, sier den tidligere høyrebacken.

Neste oppgave for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær er hjemmemøtet med Astana i Europa League førtkommende tordsag. Deretter står West Ham for tur i Premier League søndag.