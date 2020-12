Gary Neville: - Bisart å se hvor Manchester United ligger på tabellen

Gary Neville er svært overrasket over at Ole Gunnar Solskjær har tatt Manchester United opp i kampen om ligatittelen etter en turbulent høst.

Manchester United og Ole Gunnar Solskjær har inntatt tredjeplass i Premier League etter søndagens 6-2-seier mot Leeds.

Med én kamp mindre spilt, ligger de røde djevlene bare fem poeng bak ledende Liverpool, før det hektiske juleprogrammet sparkes i gang andre juledag.

- Flere prestasjoner har vært forferdelige

Tidligere Manchester United-spiller og lagkamerat av Solskjær, Gary Neville, er svært overrasket over posisjonen klubben befinner seg i etter en turbulent høst, der klubben blant annet har røket ut av Champions League i gruppespillet.

- De kommer til å gå opp på andreplass i Premier League om de vinner kampen de har til gode. Det føles ikke som om Manchester United har spilt så bra, sier Neville i sin egen podkast.

- Det har vært snakk om managerens jobb, at de gikk ut av Europa var et stort problem, og at prestasjonene til tider har vært forferdelig. Flere prestasjoner i førsteomgangene har vært grusomme, fortsetter den tidligere United-backen.

Tviler på United-gull

Neville tror ikke Manchester United er gode nok til å utfordre Liverpool i kampen om tittelen helt til slutt.

- Du ser på dem og ser ikke for deg at det er et lag som kan komme og utfordre om tittelen. Magefølelsen min sier fremdeles at jeg ikke tror Manchester United kommer til å vinne ligaen.

- Jeg er overrasket. Det er bisart å se hvor de er, med tanke på at man for noen uker siden tenkte at dette kom til å bli vanskelig, med en vanskelig periode inn mot jul. Alt ser litt mer rosenrødt ut nå.

Etter Champions League-tapet mot Istanbul Basaksehir i høst fikk Ole Gunnar Solskjær spørsmål om sin fremtid som United-manager:

- Noe som ikke stemmer

Neville virker imidlertid ikke helt overbevist om at alt er som det skal på Old Trafford.

- De er i veldig bra form, scorer mål, kommer tilbake i kamper, og mot Leeds spilte de veldig bra. Det blir en stor og viktig kamp mot Leicester andre juledag, men det er noe som ikke helt stemmer, sier Neville.

- Men når du ser på hvor de er i ligaen, og de kan komme opp to poeng bak Liverpool, hvis du sa det til noen før sesongen, ville ingen trodd det, sier Sky Sports-eksperten.

Andre juledag klokken 13.30 møtes Manchester United og Leicester på King Power Stadium. Med seier vil Solskjær og co. innta andreplass i Premier League.

