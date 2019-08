Gary Neville med klar Salah-melding: - Han kommer til å forlate Liverpool

United-legenden tror hans tidligere klubb kommer til å vinne ligaen før Liverpool.

De siste to sesongene har Mohamed Salah muligens vært Liverpools absolutt viktigste spiller. Den egyptiske angriperen har vært nøkkelmannen i Jürgen Klopps system, og har blitt toppscorer for klubben de siste to sesongene.

Dette har kulminert i at Liverpool nå er regjerende Champions League-mestre, og kjempet med Manchester City til døra om Premier League-tittelen den foregående sesongen.

Uansett har det ulmet rundt Liverpools 27-åring, og spesielt i løpet av sist sesong ble det hevdet at det hersket dårlig stemning mellom Salah og trener Klopp på Anfield.

Les mer: Wijnaldum gir Klopp ros for humorinnslag

12 måneder

Den gangen var det spanske AS som hevdet at Salah og Liverpool hadde blitt enige om at egypteren kunne forlate Anfield etter 2018/2019-sesongen, grunnet den interne konflikten med Klopp.

Etter Champions League-finalen mot Tottenham, der Salah scoret ett av målene i 2-0-seieren, ønsket ikke Salah å kommentere opplysningene, hvilket gjorde at spekulasjonene blusset opp igjen.

Alle antagelsene har senere også blitt avfeid av Salahs agent, Ramy Abbas Issa, på sosiale medier.

Nå har Manchester United-legende, og SkySports-ekspert, Gary Neville poengtert at han tror 2019/2020-sesongen blir den siste der Salah spiller sine hjemmekamper på Anfield:

- Salah kommer til å forlate dem innen de neste 12 månedene, jeg kan nesten se det allerede. Han vet det, han kommer ikke til å si det, sa Neville for SkySports mens han gestikulerte mot kollega og Liverpool-legende Jamie Carragher.

DEBATT: Jamie Carragher og Gary Neville stilte opp i debatt med supporterne for SkySports. Foto: John Walton (Pa Photos)

- Du er oppslukt med Liverpool, svarte Carragher fra sceneplass. De to rivalene dukket opp i en debatt der SkySports inviterte supportere til å ta opp viktige tema rundt deres klubber.

Blant dem var styrkeforholdet mellom Liverpool og Manchester United. Neville fortsatte å utheve at det er veldig tydelig at den røde siden av Merseyside må gjøre seg klare til en fremtid uten Mohamed Salah:

- Salah kommer til å forlate Liverpool, det kan jeg absolutt garantere. Du kan se det, du kan lukte det, sa Neville.

Så sent som i juli 2018 signerte Salah en ny kontrakt på Anfield som holder han i klubben frem til 2023. Han har blitt koblet med en overgang til blant andre Real Madrid det siste året.

Egypteren hadde et mislykket opphold i Chelsea før han virkelig fant formen i Fiorentina og Roma i Serie A.

- Vinner ligaen før Liverpool

Mohamed Salah var ikke den eneste spilleren som Neville ønsket å kommentere rundt. Romelu Lukaku, som i sommer forlot Manchester United til fordel for Inter, fikk det glatte lag av den legendariske forsvarsspilleren.

- Det å miste Ander Herrera, det å miste Marouane Fellaini, det å få Romelu Lukaku ut av klubben .. Lukaku veide 105kg. Han innrømmet selv at han var overvektig, sa Neville, som antydet at belgieren var en av flere spillere Solskjær gjerne vil ha ut av United.

Manchester United havnet på sjetteplass i Premier League i fjor, og har ikke vunnet ligaen siden Sir Alex Fergusons siste sesong som United-trener i 2012/2013. Grunnene til dette er mange, men flere har poengtert at United overhode ikke har klart å rekruttere de riktige spillerne.

Neville er igjen veldig påpasselig med at dette ikke er et scenario som er ukjent for de klubbene som nå ligger over United.

- Liverpool, City og Tottenham har alle hatt dårlig rekruttering på visse tidspunkt over de siste 25 årene. United har det slik nå. Til slutt kommer de til å få det rett, de får på plass de riktige menneskene, den riktige treneren, la oss håpe det er Ole (Gunnar Solskjær), og så vinner de igjen, sa Neville.

Han valgte også å komme med et klart stikk til erkerival Liverpool:

- Jeg kan garantere deg nå at Manchester United kommer til å vinne igjen. Null problem. Jeg tror de vinner ligaen, og jeg tror de vinner ligaen før Liverpool. Det er ikke meningen å være respektløs.

Neville spilte i United mellom 1992 og 2011, og fikk med seg hele 400 ligakamper for de røde fra Old Trafford. Han vant Premier League åtte ganger, FA-cupen tre ganger og Champions League to ganger med «The Red Devils».