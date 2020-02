Gary Neville mener Odion Ighalo-signeringen avslører Manchester Uniteds dårlige overgangsplaner

På deadline day hentet Manchester United inn tidligere Lyn-spiss Odion Ighalo litt ut av det blå på utlån. Akkurat det mener Gary Neville er et symbol på hvor dårlig hans tidligere klubb har blitt på overgangsplaner.

De færreste hadde nok sett for seg at Odion Ighalo skulle få ikle seg Manchester United-drakta, han selv inkludert, før det på januar-vinduets siste dag ble klart at nigerianeren nærmet seg en låneavtale.

United-legenden Gary Neville forstår behovet for en ekstra spiss, spesielt etter det ble klart at lederstjernen Marcus Rashford ble langtidsskadet.

Den nåværende Sky Sports-eksperten mener derimot at den kortsiktige avtalen, med 30-åringen fra Shanghai Shenhua, viser perfekt hvor dårlig overgangsstrukturen i Ole Gunnar Solskjærs klubb er.

- Kan ikke slutte å tenke på det

Neville er nemlig fortsatt forvirret over hvorfor United ikke hadde en erstatter klar da Romelu Lukaku og Alexis Sanchez forlot klubben på henholdsvis permanent og midlertidig vis.

- De trengte å få en mann inn til i spissrekka. Rashford er stadig ute i et par måneder til, sa den tidligere Manchester United-backen i forkant av klubbens møte med Wolverhampton, ifølge Sky Sports.

FORSVANT: Romelu Lukaku og Alexis Sanchez dro begge til Inter, men Manchester United hentet ikke inn noen erstatter for noen av de. Foto: Oli Scarff (AFP)

Deretter avslører Neville en opplysning som antakelig får det til å gå kaldt nedover ryggen på de fleste United-fans.

- Men jeg kan ikke slutte å tenke på det dessverre; Romelu Lukaku fortalte oss for et par uker siden at han allerede i februar eller mars i fjor hadde sagt at han vill forlate United. Det er ni måneder hvor klubben har hatt mulighet til å manøvrere seg, og komme i posisjon til å signere en spiss på langtidsbasis, sier han og legger til:

- Og likevel ender de opp med å gjøre en desperat avtale på deadline day.

- Ikke vært gode nok

Neville innrømmer likevel at Ighalo fort kan komme inn å gjøre en jobb på et skadeskutt United-lag.

- Gutten kan godt ende opp med gjøre det bra. Han kan komme inn, finne seg til rette og score et par mål. Men det faktum at klubben var i den posisjonen, hvor de visste at Sanchez og Lukaku skulle dra, i mange, mange måneder, forteller oss bare at Manchester United sliter med å navigere seg gjennom overgangsmarkedet på en god måte, mener ekspertkommentatoren.

FORTVILET: Gary Neville mener overgangsstrukturen i Manchester United er helt feil. Foto: Mike Egerton, Pa Photos

Etter de røde djevlenes 0-0-resultatet hjemme mot Wolverhampton lørdag kveld, hvor de ikke maktet å produsere en eneste 100 prosent-sjanse, snakket Neville om hvordan hans tidligere klubb hadde havnet akterut i angrepsdelen av laget.

Det til tross for at at United har brukt enorme mengder på angrepsspillere de siste årene.

- Man kan gå tilbake til Falcao, Di María, andre spillere, Depay var ung i sin tid, men spillerne de har signert til den siste tredelen av banen har ikke vært gode nok, sa han.

- Forteller alt



Neville peker på hva Liverpool, Manchester City og Tottenham har gjort og sammenlikner det med hva som skjer i den røde delen av Manchester.

- Hvis rekrutteringen er feil, ender man til slutt opp med å måtte betale for det.

I kampen mot Wolverhampton sendte også Solskjær innpå en uhyre formsvak Jesse Lingard og høyrebacken Diogo Dalot, noe Neville er nok et eksempel på problemene på Old Trafford.

FORTVILER: Diogo Dalot (t.v.) og Jesse Lingard fortviler etter at førstnevnte har misbrukt en stor sjanse på overtid av kampen. Duoens inntreden i 0-0-kampen mot Wolverhampton er betegnende for Manchester Uniteds situasjon, ifølge Gary Neville. Foto: Jason Cairnduff (Reuters)

- Fakta er at United jaget etter mål på stillingen 0-0 og de må sette innpå typer som Lingard og Dalot. Det forteller deg akkurat hvor Manchester United befinner seg nå, sier eksperten og legger til:

- Det store problemet med rekrutteringen er at jeg ikke er sikker på hvem som har vært ansvarlig de siste sju eller åtte årene. Hvem jobber bak scenen med å oppdage talenter og sørger for at de er først i køen?

