Gary Neville mener Uniteds fremgangsmåte er frustrerende for fansen

Den tidligere Manchester United-spilleren sier det bygger seg opp en anspent stemning blant klubbens supportere denne sommeren.

Gary Neville mener Manchester United trenger fire til fem nye spillere for å kunne være med helt i toppen av Premier League-tabellen kommende sesong.

- Frustrerende for fansen

Den tidligere Manchester United-spilleren, som nå jobber som fotballekspert i Sky Sports, sier han har forståelse dersom fansen er frustrert over situasjonen i klubben.

- Som United-fan er det frustrerende at klubben ikke har handlet tidligere. Det har imidlertid vært tider der klubben panikkhandlet på overgangsvinduets ti siste dager. De har overbetalt og håndtert det feil, sier Neville til Sky Sports.

- Du må være fornuftig. Hvis ikke avtalen er riktig, så gjennomfører du ikke kjøpet, men det er en viss anspenthet som bygger seg opp, særlig i sosiale medier. Hvorfor har ikke Jadon Sancho signert? Hvorfor henter vi ikke Thiago Alcantara? Hvorfor har vi ikke hentet hvem enn som har signert for en annen klubb?

- Dette må være Solskjærs mål

Neville er klar på at dagens Manchester United-stall ikke er god nok til å kjempe om Premier League-tittelen kommende sesong.

- De må signere spillere for å komme seg inn blant de to beste. Det må være Ole Gunnar Solskjærs mål denne sesongen, og hvis han skal klare det, trenger han støtte. Styret vet det, men de må få avtalene gjort. De står overfor smarte folk, inkludert alle agentene på markedet. Det er ikke lett, men det er det de er der for å gjøre.

Neville mener United trenger en midtstopper i verdensklasse, en midtbanespiller, en ving og en spiss før stallen er i nærheten av komplett.

- Det er ikke slik at fansen jeg snakker med nødvendigvis er desperate etter Jadon Sancho. De vil ha spillere av riktig kaliber. Det gjelder alle som passer den beskrivelsen. Ja, det gjør Sancho også, men jeg er heller ikke desperat etter den signeringen.

United er nå i ferd med å signere Donny Van de Beek fra Ajax. Nederlenderen har ifølge angelske medier gjennomført den medisinske testen og hentes for 40 millioner euro.

På grunn av Manchester Uniteds europacupsill utover sensommeren, har laget fått spillefri i første serierunde i Premier League. Første seriekamp blir dermed i andre runde mot Crystal Palace 19. september.