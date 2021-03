Gary Neville om Solskjærs menn: - De fortjener gratulasjoner

Sky Sports-eksperten hyller borteformen til Manchester United, og mener klubben har gode forutsetninger for å kjempe om ligagull de kommende sesongene.

Søndagens storkamp mellom Chelsea og Manchester United på Stamford Bridge viste seg å bli en målløs, og generelt sjansefattig, affære.

United opprettholdt dermed deres lange rekke uten tap borte fra Old Trafford. Solskjærs menn har nemlig ikke tapt på bortebane i Premier League siden 0-2-tapet for Liverpool på Anfield 19. januar 2020. Det vil si en rekke på 20 ligakamper.

- Bedre nå enn under Mourinho

Etter oppgjøret mot Chelsea hyller den tidligere United-spilleren Gary Neville gamleklubben for nettopp det.

- I løpet av de siste 12 månedene har Manchester United lagt ned en utrolig rekke resultater. Poengfangsten har vært stor. Deres borteform er utrolig, og det krever virkelig noe å gå 20 kamper på bortebane uten å tape, sier han i «The Gary Neville Podcast».

Og fortsetter:

- Så de Manchester United-spillerne som reiser tilbake med den bussen i kveld (søndag) kan si at de har vært en del av de 20 kampene, og de fortjener store gratulasjoner for det. Det vil komme kritikk fra noen United-fans som sier at de ikke kom og vant, hvorfor de ikke var mer positive, med rette. United burde alltid streve etter det.

Det skal nevnes at en spiller ved navn Bruno Fernandes ankom klubben like etter tapet for Liverpool i januar 2020, men Neville forteller likevel om noen positive takter som han ser i laget, og som gjør ham optimistisk med tanke på Uniteds fremtid.

- Hva gjør man når man skal demonstrere lag som har god karakter og personlighet? De er gode på bortebane, de er gode på dødballer, og at det ser ut som at de liker å spille med hverandre.

- Derfor tenker jeg at dette Manchester United-laget er bedre nå enn det var for to eller tre år siden under Jose Mourinho som ledet dem til andreplass. Egentlig føler jeg at det er en bedre lagånd. Jeg tror de har en langt bedre sjanse til å vinne ligaen om to eller tre år, enn de var under Jose for noen år siden, forteller Neville.

- Der har Chelsea en jobb å gjøre

Søndagens motstander, Chelsea, ligger seks poeng bak United på tabellen. Og det mener Neville at det ligger flere faktorer bak.

- Jeg synes United er nærmere (ligatittelen). Jeg synes Chelsea har en jobb å gjøre med forsvarsspillet. Jeg synes det er en viss modenhet i angrepsspillerne - Havertz, Werner, Pulisic, Ziyech - de er utrolige talenter, men de må bli mer samspilte.

- Jeg tenker at Rashford er litt lenger i utviklingen, og så er det også Cavani, Pogba, Fernandes. Så jeg vil si at United er et lite hode foran, noe som også viser seg på tabellen da de ligger seks poeng over.

Den tidligere høyrebacken tror imidlertid at ting fort kan snu frem til neste sesong.

- Det vil ikke kreve så mye fra Chelsea å komme der. Det handler om hvem som kommer inn til sommeren, hvilke spillere som utvikler seg, og hvilke managere som klarer å få det beste ut av sine spillere, sier Neville.

