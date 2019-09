Gauseth gikk ut mot eksperttipsene - vil ikke innrømme at de kan ha spådd riktig

Nedrykkskampen har tilspisset seg for Mjøndalen etter ett poeng på de fire siste kampene.

CONSTO ARENA (Nettavisen): Da vårens tabelltips var på plass hos de riksdekkende avisene, var Mjøndalen plassert trygt på nedrykksplass hos de aller fleste. Både hos Nettavisen og hos VG ble bruntrøyene tippet desidert sist.

Klubbkaptein Christian Gauseth var raskt ute og meldte at disse tipsene var svake spådommer før sesongstart, men etter 22 spilte kamper ligger laget på kvalikplass og har bare ett poeng ned til direkte nedrykk.

Høstformen har også vært dårlig, og laget har plukket ett fattig poeng på sine fire siste kamper. Selv om Gauseth nå ser at det blir en tøff kamp mot nedrykk, vil han ikke innrømme at journalistene og ekspertene muligens hadde rett.

- Jeg står for det jeg sa. Jeg kommer aldri til å tro på noen som mener at vi skal gjøre det dårlig. Det er ikke sånn jeg er bygget. Vi har troen på det vi driver med. Dere får bare tippe det dere vil, men jeg kommer ikke til å stå og hylle det, sier Gauseth til Nettavisen etter Mjøndalens 2-1-tap for Rosenborg.

Må ta tak selv

Midtbaneankeret er klar på at laget fremdeles har muligheten til å fikse opp selv og at det vil være viktig å ha fokus på egne prestasjoner i tiden framover.

- Vi har arbeidsoppgavene våre og må konsentrere oss om å få ut mer av spillet vårt. Det klarte vi ikke mot Rosenborg og ikke forrige hjemmekamp heller. Vi kan ikke tenke på alle andre. Vi har klare utfordringer selv og ting vi må jobbe med, sier kapteinen.

LITE FOKUS: Mjøndalens trenerteam vil ikke spekulere rundt nedrykksstriden. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Trener Vegard Hansen sier det samme som kapteinen, og bekymrer seg ikke nevneverdig for nedrykksspøkelset som truer.

- Vi er på kvalik, og det er tett der nede. Men det har vi veldig lite fokus på, sier han.

Også Joackim Solberg Olsen har troen på at det kan lykkes for Mjøndalen i å beholde plassen.

- Det er tett og jevnt, som forventet. Det blir spennende for publikum og oss. Vi må bare jobbe på siste del av sesongen og håpe at det går, forklarer spilleren som søndag var uheldig og satte ballen i eget mål mot Rosenborg.

Var enig med kompisen

Gauseth-kompis og tidligere Mjøndalen-profil Mads Hansen var også til stede under søndagens oppgjør mot Rosenborg. Han innrømmer at det nå ser stygt ut med tanke på en nedrykk for klubben fra Nedre Eiker. Likevel forteller han at han «dessverre» ikke kan sende stikk i retning av Gauseth akkurat denne gangen.

- Jeg skulle gjerne meldt på Gauseth, men jeg var der selv også. Det var nesten så jeg mente at de som tippet Mjøndalen ned ikke hadde gjort jobben sin. Men nå er man jo nede i dritten der. Jeg tippet Mjøndalen på øvre halvdel, mulig litt med hjertet, men det blir det nok ikke nå, innrømmer Hansen til Nettavisen.

- Da var ikke ekspertene og journalistene så dumme likevel?

- Nei, det var det jeg skulle si. Jeg har jo tynt dem, men ...

FRYKTER NEDRYKK: Tidligere Mjøndalen-profil Mads Hansen er overrasket over klubbens sesongutvikling. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Påpeker nøkkelkamper

Hansen forteller at han har en magefølelse på at det ender med kvalifiseringsplass for gamleklubben, og at kamper mot Ranheim, Strømsgodset, Vålerenga og Sarpsborg 08 blir spesielt viktige.

- Blir det tre av fire seirer der, så ser det lyst ut. Men sånn ser alle lag på det. Og alle lag vinner ikke. Når noen vinner, så må andre tape, sier Hansen og bemerker at han nå lyder som både en ekspert og matematiker, før han begynner å flire.

- Jeg vet ikke hvilke ess i ermet som Mjøndalen kan trekke fram, rett og slett, fortsetter han.

- Du kommer ikke tilbake du, da?

- Nei, det er ikke noe ess i ermet. Det er en kløverfirer i beste fall. Det hjelper ikke her. Du må ha høyere kort enn det, avslutter 35-åringen.

