Gauseth hyller Mjøndalens nye profil: - En fremtidig landslagsspiller

Lars Olden Larsen har hatt en flott start på sin første sesong som Eliteserie-spiller. Lagkamerat Christian Gauseth bruker store ord om sin ferske lagkamerat.

CONSTO ARENA (Nettavisen): Olden Larsen ble hentet til Mjøndalen fra KFUM før årets sesong, og nysigneringen med nummer syv på ryggen har startet begge klubbens kamper hittil i Eliteserien.

Lørdag kveld kåret en lokal jury 21-åringen til banens beste spiller da Mjøndalen slo Sarpsborg 08 på hjemmebane.

Oslo-gutten er en av flere nye Mjøndalen-spillere som har gjort sakene sine godt i starten av sesongen. Nyervervelsene Markus Nakkim og Sosha Makani har også startet begge lagets kamper, mens Shuaibu Ibrahim skåret det avgjørende målet i lørdagens hjemmeseier.

Christian Gauseth er ikke i tvil om at Lars Olden Larsen kan nå langt som fotballspiller. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Gauseth: - Jeg er sjokkert

Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth har latt seg imponere av lagets nye tilvekster, men trekker særlig frem Olden Larsen som et meget lovende talent.

- Jeg er sjokkert over at ingen andre lag signerte Lars Olden Larsen og Markus Nakkim. Det er bare å se på Olden Larsen spille, det intensive presspillet og fysikken hans, måten han bare glir forbi folk på. Det er det veldig få spillere i Eliteserien som gjør, sier Gauseth til Nettavisen.

- Han har et enormt steg, og han har de taktiske og tekniske egenskapene til å gjennomføre. Det er en klassespiller og fremtidig landslagsspiller. Det er jeg helt trygg på, legger han til.

Olden Larsen viste lovende takter i Obos-ligaen i fjor, som en del av et overraskende godt KFUM-lag. 21-åringen skåret blant annet åtte mål i vårsesongen, og han ble raskt et hett navn på overgangsmarkedet.

I januar ble det bekreftet at unggutten omsider skulle få sjansen i Eliteserien, da Mjøndalen bekreftet kjøpet av midtbanespilleren.

Olden Larsen markerte seg ved flere anledninger i fjorårets Obos-liga. Her feirer han nettkjenning i kvalifiseringskampen mot Kongsvinger. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Banens beste

Den sjansen har han hittil grepet med begge hender. Lørdag satte han opp den avgjørende skåringen i 1-0-seieren over Sarpsborg, da han fant Fredrik Brustad med en nydelig gjennombruddspasning.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen er henrykt over forsterkningene klubben har skaffet seg før årets sesong.

- Olden Larsen har hatt to kjempegode kamper. Han er uredd og aktiv. Det har vært fantastisk. Han var god i fjor, og han har blitt enda bedre i løpet av vinteren. Det er veldig gøy å se. Vi har truffet godt med signeringene våre og vi har sett veldig solide ut. Det er veldig gøy, sier Hansen til Nettavisen.

Olden Larsen: - Strålende fornøyd

Etter lørdagens seier står Mjøndalen med fire poeng på sesongens to første kamper. Olden Larsen er veldig fornøyd med sesongåpningen.

- Nå er jeg strålende fornøyd, og stemninga er god. Vegard Hansen har sagt at vi skal fokusere på Viking, men at det er lov med en liten feiring, sier Olden Larsen til Nettavisen etter seieren mot Sarpsborg.

- Det var stas å bli kåret til banens beste. Det er første gang jeg spiller foran supporterne på hjemmebane, og forøvrig den første seieren min som Mjøndalen-spiller. Jeg prøver å prestere når det gjelder, og denne sesongstarten har gitt mersmak, sier den fornøyde 21-åringen.

Stjerneskuddet legger likevel ikke skjul på at både tempoet og det tette kampprogrammet i Eliteserien byr på nye utfordringer.

- Jeg merker at det er litt vanskeligere å få frispark i disse kampene. Jeg prøver ofte å avansere fremover i banen, så da blir det jo i tillegg en del returløp hjemover. Man blir kanskje sliten litt fortere, men er man god til å restituere så tåler man to kamper i uka. Jeg er klar for det, slår Olden Larsen fast.

Mjøndalen kunne juble etter å ha sikret årets første seier hjemme mot Sarpsborg. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Hovedtrener Hansen er klar på at det tøffe kampprogrammet fører til at han må rullere på laget.

- Hittil har vi byttet litt på laget, og brukt alle fem byttene vi har hatt til rådighet i begge kampene. Det har vi lyktes godt med, fordi vi holder energien og trykket oppe. Vi må bruke den brede og gode troppen vi har fremover, sier Hansen.

Mjøndalen skal i aksjon igjen allerede på onsdag, og denne gangen skal bruntrøyene reise til Stavanger. På motsatt banehalvdel venter Viking, i det som blir den tredje runden av Eliteserien.