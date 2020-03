Gauseth uenig med Mathisen rundt hvordan Eliteserie-sesongen kan spilles: - Nei, nei, nei!

Profilene med hvert sitt forslag til hvordan kommende sesong i Norge bør spilles.

Nylig kom meldingen om at seriestarten i Eliteserien er utsatt til tidligst 23.-24. mai som følge av koronaviruset som herjer i Europa.

Seriestart i Norge var i utgangspunktet første helgen i april, men nå ser det ut som ballen ikke vil rulle på norske arenaer før langt ut på våren.

Dermed reiser spørsmålet seg:

Hvordan skal man få gjennomført sesongen på en best mulig måte med færre måneder av 2020 til rådighet?

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener det mest hensiktsmessige er å spre sesongen også ut i det neste året.

Han blir nemlig overrasket om sesongen kommer i gang i slutten av mai.

- Det blir en stor utfordring. Oppe i alt annet er det jo små problemer vi har i fotballen, men nå får vi snakke om fotball. Da er det selvfølgelig vanskelig å få gjennomført en full sesong i løpet av 2020. Kommer de i gang på den datoen som nå er satt opp, så blir jeg overrasket. Jeg tror fort vi må vente enda lenger. Da blir det enda vanskeligere å få inn alle disse kampene i løpet av 2020, sier han til Nettavisen.

Den tidligere Start-spilleren skisserer følgende løsning.

- Jeg tror vi må spille noen av kampene i 2021. Om det blir i februar, mars og kanskje også april og så må neste sesong være med å ta inn noe av det man har tapt, forteller han.

Den profilerte TV-eksperten kommer samtidig med en melding norske fotballsupportere trolig frykter: Mathisen tror nemlig serieinnledningen kan bli spilt for tomme tribuner for å forhindre smitte av viruset.

Les også: Tokyo-OL er utsatt

Les også: - Premier League-spillerne forstår at det blir tomme tribuner

EKSPERT: Jesper Mathisen jobber som fotballekspert i TV 2. Foto: Tv 2 Daniel Sannum Lauten (TV 2)

Uenig Gauseth: - Nei, nei, nei!

En som ikke er nevneverdig enig i forslaget til Mathisen, er Mjøndalen-spiller Christian Gauseth.

Han svarer slik på spørsmål om han deler Mathisens synspunkter om å spille noe av årets sesong også i 2021.

- Nei, nei, nei. Det deler jeg ikke jeg overhodet, sier han umiddelbart.

Han mener en pause på vinteren ville drept interessen for norsk fotball.

- Hvis det er forutsatt at du ikke skal spille på vinteren, så må du ha en pause hele januar, februar og sannsynligvis mars. Da får du tre måneder pause.

De to er imidlertid enige om én ting: at samtlige 30 seriekamper er fullt mulig å gjennomføre.

Les også: NRK-legenden fortviler: –⁠ Jeg finner nesten ikke ord for det

Les også: Koronakrisen kan ha overraskende effekt: - Nå har vi et felles prosjekt (+)

Men mens Mathisen mener man bør spre sesongen over mange måneder, har Gauseth et helt annet forslag som han tror ville fått folk til å komme på kamp.

- Jeg håper vi får en NFL-sesong jeg, da. Som starter i september og som varer frem til inn mot julehøytida. Ikke nødvendigvis i det tidsrommet, men at vi får en pakket tidsrom med mye fotball, gjerne to ganger i uken.

- Vil det kunne la seg gjennomføre, med tanke på belastning for spillere?

- Jeg kommer fra Molde og der lages vi på en litt annen måte enn de gjør andre steder. Så for min egen del så er to kamper i uka en drøm selv om jeg pusher 36, men det er nok mange andre som hadde kjent på det trøkket, sier han i karakteristisk stil.

PROFIL: MIF-kaptein Christian Gauseth håper Eliteserien i år blir spilt etter en mer amerikansk og tettpakket modell. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

MIF-kapteinen mener en tettpakket, og på mange måter amerikansk, modell vil gjøre at interessen for norsk fotball vil skyte fart.

- Hvis man ser på fotballinteressen, så er den størst i starten og i slutten av sesongen. Jeg tror man hadde fått en kul effekt om man hadde pakket alt sammen. Og nå har man muligheten til å teste, argumenterer han.

Også Molde-spiller Eirik Hestad tror det blir en sesong over færre måneder, men med flere tettpakkede kamper.

- Ja, det er det som må bli løsningen om man skal rekke å gjøre ferdig sesongen. At det blir mye helg-midtuke-helg-midtukekamper, og det støtter jeg fullstendig.

Han erkjenner at en slik komprimert modell vil være utfordrende med tanke på at spillerne nå i oppkjøringen ikke får trent som normalt.

- I starten vil nok mange måtte tenke på skaderisiko og det om man er godt nok trent, men samtidig er det jo greit å trene godt på egenhånd og klare å forberede seg fysisk på den måten. To kamper i uka er nok noe jeg hadde foretrukket som en modell for å få fullført sesongen.

REGJERENDE: Eirik Hestad tok gull med sitt Molde forrige sesong. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Har ikke tro på å snu sesongen

Mathisen påpeker videre at norske klubber ikke har råd til å kutte bort halve sesongen, spesielt når man tar inntekt i form av TV-pengene i betraktning.

Derfor er han trygg på at samfulle 30 kamper vil bli gjennomført.

- Klubbene kommer til å få store utfordringer med fremtidige sponsorinntekter, og hvis de i tillegg mister 50 prosent av TV-inntekter så er det mange klubber som kommer til å gå konkurs, tror jeg. En av de tingene som må inn i klubbkassa, er de pengene de får fra Discovery (rettighetshaver). Hvis ikke blir det veldig vanskelig for veldig mange, forteller han.

Han ser ingen andre løsninger enn at sesongen 2020 må dras inn i de første månedene av det neste året.

- Det er den eneste løsningen jeg ser. Du har ikke noe valg, du må bare gjøre det på den måten, sier han og er samtidig uenig med Viking-spiller Kristoffer Løkberg som i Eurosports podkast «Spillerrådet» foreslo å snu sesongen.

- Så er jeg jo helt uenig med dem som har sagt at vi har en anledning til å snu sesongen for godt og spille høst/vår. Det tror jeg aldri kommer til å være en god løsning i Norge, forteller han og sier at man fort kan få se snøfylte baner selv i Kristiansand denne sesongen.

NTF: - Planen er å fullføre i 2020

Det virker imidlertid å være hevet enhver tvil at målet er at man ikke skal trenge å kutte i sesongen.

Cato Haug, styreleder i interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball, som tidligere har uttalt seg til VG om noe av samme tema, sier planen også er å få gjennomført samtlige kamper før årsskiftet.

Han er i motsetning til Mathisen av den oppfatning at det er realistisk å komme i gang allerede i slutten av mai.

- Vi har bestemt oss for at vi tror det under rådende forhold er realistisk å kunne starte 23./24. mai. Så er det koronaviruset som styrer mye av det, men vi må forholde oss til det, men planen vår er definitivt å starte da, sier han til Nettavisen og fortsetter.

- Jeg er alltid glad i folk som er innovative og som ser løsninger. Når det er sagt, så er vår plan fortsatt å kjøre 30 serierunder i begge ligaene i 2020. Om det medfører at det blir mer komprimert sier seg jo selv. Det betyr kanskje at man i perioder må spille noen flere midtukekamper og kanskje må holde på litt lenger inn mot slutten av 2020. Vi mener imidlertid at det fortsatt er helt realistisk å gjennomføre 30 serierunder i 2020.

- Så det er lite sannsynlig at denne sesongen blir dratt ut i 2021?

-Vi har ikke noen plan om det. Nå er planen å gjennomføre alt i 2020 med 30 serierunder. Men det er bare positivt at folk er engasjert og kommer med innspill. Jeg vil ikke drepe initiativet, men vi har ikke noen planer om å tenke annerledes før vi eventuelt må, og foreløpig må vi ikke det, forteller han.

Han forteller at planen er en løsning som minner litt om den Gauseth foreslår med flere kamper hver uke.

- Midtukekamp har vi hatt tidligere, enten det har vært cup eller en ekstra serierunde. Spesielt for e-cup-lag, så det er en veldig aktuell løsning. Så må vi finne balansegangen mellom det sportslig forsvarlige, belastning på spillere og selvfølgelig også supporterne.

Haug påpeker at det faktum at det nå kan se ut som Eliteserien og OBOS-ligaen skal spilles på den tiden av året hvor banene er best, vil bidra til å gjøre produktet enda mer attraktivt.

Han tror fort det kan bli spilt fotball tre ganger i uka (søndag, onsdag, søndag), men tror ikke det vil bli like ekstremt komprimert i antall måneder som Gauseth skisserer.

- Det vi kommer til å tenke er 30 serierunder og fordele dem fornuftig i den tidsfasen vi har tilgjengelig. Å komprimere sånn ekstremt for å få en spesiell effekt ut av det tror jeg ikke vi kommer til å gjøre, men det kommer til å gi seg selv et behov for komprimering, forteller han.