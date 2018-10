Gaviria med brå sesongslutt etter velt

Spurtkanonen Fernando Gaviria (24) må avslutte sykkelsesongen tidligere enn planlagt etter å ha brukket kragebeinet på åpningsetappen av Tyrkia rundt tirsdag.

Gaviria, som vant to etapper under årets Tour de France, gikk i bakken med fire kilometer igjen av tirsdagens etappe i Tyrkia. Spurteren kom seg på sykkelen igjen, men tok seg raskt til høyre skulder. Etter å ha syklet de siste kilometerne ble rytteren fraktet til nærmeste sykehus, hvor det viste seg at han hadde brukket kragebeinet.

Quick-Step opplyser at Gaviria vil bli fraktet til Belgia for ytterligere undersøkelser, men at sesongen hans uansett er over noen dager før planen.

Plan B

Med sin fremste spurter i bakleksa gikk Quick-Step for plan B på etappen til Konya. Maximiliano Richeze opprettholdt lagets sterke rekke med seirer denne sesongen da han spurtslo Sam Bennett og Jempy Drucker.

– Jeg er veldig glad for seieren. Det er mitt siste ritt denne sesongen og på verdenstouren, så det betyr så mye for meg, men det er synd at Fernando veltet og brakk kragebeinet. Jeg vet hvor kjipt det er å avslutte sesongen på den måten og jeg håper at han kommer seg raskt, sa Richeze.

Lagkamerat med Kristoff?

Gaviria har blitt koblet til Alexander Kristoffs lag UAE den siste tiden, selv om Quick-Step vil beholde sin seiersmaskin.

– Jeg kan ikke med 100 prosent sikkerhet si at Gaviria blir hos oss. Jeg vet at han snakker med andre. UAE har mye mer penger enn oss, men penger er ikke det eneste som betyr noe. For øyeblikket har Fernando kontrakt med oss, så han kan bare dra dersom jeg tillater det, har Quick-Step-manager Patrick Lefevere sagt til cyclingnews.com.

Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm sykler begge for Gavirias mulige nye arbeidsgiver i Tyrkia, men kom inn litt bak hovedfeltet tirsdag.

(©NTB)

