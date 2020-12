Gayle straffet gamleklubben og sikret seieren for koronapreget Newcastle

Dwight Gayle ble den store helten da Newcastle vant 2-1 mot West Bromwich i sin første kamp etter at laget ble satt i isolasjon.

Tidlig i desember kom nyheten om at hele Newcastle-troppen ble satt i isolasjon som følge av et smitteutbrudd i klubben. Det var dermed knyttet stor usikkerhet til hvilke spillere manager Steve Bruce ville sende ut på St. James Park til kveldens kamp.

Kaptein Jamaal Lascelles og lynvingen Allan Saint-Maximin var blant spillerne som ikke var å finne i lagoppstillingen, men hjemmelaget fikk likevel en drømmestart da Miguel Almirón sendte de hvite og svarte i føringen med under et halvt minutt på klokken.

WBAs Darnell Furlong sørget for 1-1 da han dukket opp på bakre stolpe etter innlegg fra Matt Phillips, men det skulle ikke holde inn for gjestene.

For med under ti minutter igjen av ordinær tid straffet Dwight Gayle sine gamle lagkamerater med å stange inn seiersmålet via tverrliggeren.

Newcastle klatrer med det til 11.-plass på Premier League-tabellen, mens West Bromwich fortsatt ligger under nedrykksstreken.

