«Gazza» fikk se Arsenals bortekompleks fortsette

Med Paul Gascoigne på tribunen gikk Arsenal på sitt femte strake bortetap i Premier League da Newcastle vant 2-1 søndag.

Det er tydelig at europaligaens semifinale er fokuset for Arsène Wengers lag. Laget har slitt i Premier League denne sesongen, og har fortsatt ikke vunnet en bortekamp siden 2017 ble til 2018.

Laget tok ledelsen søndag ved Alexandre Lacazette, men Newcastle kriget seg inn i kampen og snudde den etter scoringer av Ayoze Perez og Matt Ritchie.

«Gazza» på tribunen

Det hele mens Paul «Gazza» Gascoigne satt på tribunen. 50-åringen, som fikk 57 landskamper for England, noterte seg for 92 kamper for Newcastle mellom 1985 og 1988, og han fikk se Rafa Benitez notere en ny triumf. Seieren er lagets fjerde strake i hjemlig serie, mens Arsenal-fansen må helt tilbake til 28. desember for å finne forrige gang en kamp ble vunnet på fremmed gress.

Det startet imidlertid godt for gjestene da Pierre-Emerick Aubameyang spilte inn til spissmakker Alexandre Lacazette som satte inn 1-0.

Ayoze Perez utlignet imidlertid for vertene etter 29 minutter da han på lekkert vis forlenget et innlegg fra DeAndre Yedlin i mål.

Ritchie doblet

Etter 68 minutter var Benitez' lag på farten igjen. Islam Slimani headet ballen på tvers av sekstenmeterstreken, og Matt Ritchie dukket opp og satte ballen i mål fra rundt 11 meter.

Arsenal maktet aldri å skape det helt store etter 1-2-scoringen, og resultatet gjør at lagets muligheter for europacupspill neste sesong er i fare. Laget har 54 poeng på sjetteplass, og Chelsea er seks poeng foran på femteplass. På sjuendeplass ligger Burnley med 52 poeng.

Newcastle har tatt et byks på tabellen og ligger på 10.-plass med 41 poeng.

(©NTB)

