Gebretsadik får løpe for Norge i friidretts-EM

Weldu N. Gebretsadik får representere Norge under det kommende friidretts-EM. Bildet er fra da han vant 10.000 meter for menn under friidretts NM i 2014. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )