Gedson Fernandes klar for Tottenham

José Mourinho har sikret seg sin første signering etter at han kom til London-klubben.

Tottenham bekrefter på sine hjemmesider at klubben er enig med Benfica om å låne Gedson Fernandes i 18 måneder, med opsjon på kjøp.

Ifølge Sky Sports er opsjonen på 50 millioner euro, rundt 500 millioner kroner.

- Jeg er veldig glad for å være her i dag. Det er en drøm som går i oppfyllelse. For meg er det en drøm å komme til en stor klubb som dette. Jeg kommer til å gjøre mitt beste for klubben hver dag, på hver trening og i hver kamp, sier Fernandes.

Portugiseren legger ikke skjul på at han er imponert over fascilitetene på stadion og treningsanlegg i sin nye klubb.

- Jeg har ikke ord når det gjelder stadion. Jeg har aldri sett noe lignende - den er utrolig. Treningsanlegget er fantastisk også, og det samme med menneskene jeg har møtt i dag, sier portugiseren.

Midtbanespilleren har fått draktnummer 30 i Tottenham.

21-åringen har vært i portugisiske Benfica hele sin seniorkarriere, men har kun startet to kamper i ligaen denne sesongen.

Forrige sesong var han involvert i 22 kamper da klubben sikret seg den portugisiske ligatittelen to poeng foran FC Porto.

Fernandes har over 50 kamper for aldersbestemte landslag og har også to kamper for Portugals A-landslag.