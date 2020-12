Geiger kan bli klar til hoppuka

Karl Geiger er symptomfri etter koronasmitte og tas med i Tysklands uttak til den tysk-østerrikske hoppuka, men det er fortsatt usikkert om han deltar.

27-åringen ble for to uker siden verdensmester i skiflyging da han så vidt slo Halvor Egner Granerud med et halvt poeng. Fire dager senere ble det kjent at Geiger hadde avgitt en positiv koronatest.

– Karl har vært uten symptomer siden den positive prøven. Han er svært motivert og har holdt seg i form under karantenetiden, sier Tysklands hopptrener Stefan Horngacher.

Geiger må bestå legesjekken når karantenen er over. Først da vil 27-åringen få endelig grønt lys til å delta i hoppuka.

Han og Granerud er de to største favorittene til å vinne den tradisjonelle hoppturneringen.

Første renn går i Oberstdorf tirsdag.

(©NTB)

Reklame Startet julen med å vinne i Eurojackpot