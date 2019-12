Geir Bakke skal føre Lillestrøm tilbake til eliten

Geir Bakke forlater Sarpsborg 08 og er ansatt som ny hovedtrener i Lillestrøm. Hans oppgave blir å føre laget tilbake til Eliteserien.

Lillestrøm meldte om ansettelsen på sitt nettsted nyttårsaften 50-åringen fra Rælingen har fått kontrakt ut 2024-sesongen og begynner i jobben 1. januar. Første trening leder han førstkommende mandag, men allerede torsdag skal han presenteres under en pressekonferanse på Åråsen.

– Jeg gleder meg veldig, både til å treffe teamet rundt laget, spillerne og resten av klubben. Lillestrøm er en klubb med litt såret stolthet akkurat nå. Det er et veldig ålreit tidspunkt for meg å få komme inn. Folk er ærgjerrige og revansjesugne og er veldig klare for at vi må bygge litt igjen, sier han til lsk.no.

– Sannsynligvis er det også en sunn form for desperasjon i spillergruppa, at de ønsker å vise at de egentlig hører hjemme et annet sted enn i 1. divisjon. Den jobben synes jeg virker inspirerende.

Lillestrøm rykket i desember ned fra Eliteserien etter å ha spilt på øverste nivå i norsk fotball sammenhengende siden 1975.

– Jeg har vært på ganske mange kamper på Åråsen siden jeg er fra området. jeg har både foreldre og søsken som bor i Lillestrøm, så jeg føler en viss tilhørighet. Men først tenker jeg sport og muligheten for inspirasjon. Jeg tror timingen er bra, både for meg og kanskje også for Sarpsborg og Lillestrøm, sier Bakke.

Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin sier seg strålende fornøyd med ansettelsen.

– Vi fikk førstevalget vårt og er glade for at vi ble enige om en avtale, sier han.

Sarpsborgs daglige leder Espen Engebretsen takker Bakke for det han gjorde i sin tid i klubben.

– Vi har hatt fem flotte år sammen med Geir. Det har vært en suksesshistorie som nå tar slutt, men i fotballen er det slik ting fungerer. Iblant dukker det opp nye muligheter for å skrive ny historie. Nå fikk Geir den sjansen i Lillestrøm, klubben fra hjemstedet sitt. Den sjansen ønsket han å ta, og da sto ikke vi i veien for det, sier han.

Bakke har tidligere trenererfaring fra blant andre Vålerenga, Stabæk, Kristiansund og Molde.

