Geir Bakke slutter i Sarpsborg 08 for å overta Lillestrøm

Klubbskiftet ble offenttliggjort av begge lagene nyttårsaften.

(Romerikes Blad) LSK har jaktet ny trener etter at nedrykket var klart 11. desember.

Nyttårsaften kom Åråsen-klubben til enighet med treneren som pekte seg ut som førstevalget i løpet av de siste ukenes jobb med å finne en ny hovedtrener.

Romerikingen Geir Bakke blir ny LSK-trener. Han forlater Sarpsborg 08 hvor han har vært hovedtrener siden 2015.

- Vi er strålende fornøyd med at Geir Bakke blir vår nye trener. Det har blitt jobbet hardt og lenge for å finne den beste treneren for LSK, og ansettelsesutvalget kom fram til at Geir Bakke var vårt førstevalg. Derfor er vi veldig fornøyd med at vi har kommet i mål med ham. Dette er en langsiktig avtale på fem år. Vi vil si mer om ansettelsen i et pressemøte 2. januar, sier sportssjef Simon Mesfin i LSK.

Bakke hadde kontrakt med Sarpsborg 08 ut 2024-sesongen, men blir nå altså LSK-trener.

- Vi er veldig fornøyd med måten Sarpsborg har håndtert denne saken på etter at vi tok kontakt med dem, sier Mesfin.

Kommende torsdag skal Geir Bakke presenteres som LSK-trener på Åråsen. RB vil sende direkte fra pressekonferansen 2. januar klokka 13.00.

