Geir Bakke varsler oppvaskmøte etter LSK-tap: - Kjenner bare at jeg er helt kvalm

Lillestrøm kastet bort en gyllen mulighet til å øke forspranget ned til kvalifiseringsplassen.

ULL/KISA - LILLESTRØM 1-0:

Ull/Kisa slo Lillestrøm i lokaloppgjøret på Jessheim Stadion søndag kveld. En scoring av Steffen Jenssen fem minutter etter pause sørget for tre poeng til hjemmelaget.

Etter kampen raste trener Geir Bakke i intervju med Eurosport.

- Jeg kjenner bare at jeg er helt kvalm, sier Bakke etter kampen.

Deretter kom han med en nådeløs beskjed til spillerne sine.

- Nå har jeg sagt at vi møter på Åråsen alle mann alle, raste han.

- Blir det trening eller snakking?

- Jeg tror ikke vi skal ut å trene nei, vi skal snakke sammen, svarer han tydelig misfornøyd.

Deretter fikk Bakke spørsmål om hvor dette tar LSK inn mot neste runde i OBOS-ligaen, og kampen mot Jerv.

- Det skal vi finne ut av etterpå, det kan ikke være så virvelløst som det er i dag. Vi er som gele-klumper her ute. Vi må tåle å være i disse scenariene her, det er helt meningsløst mye av det vi presterer og det er mitt ansvar. Det må vi få kartlagt når vi kommer tilbake til Åråsen, avslutter Bakke.

Hjemmelagets trener var i et helt annet humør etter kampen.

- Det er helt nydelig å stå her nå. Det er helt fantastisk og ikke minst viktig, sier Ull/Kisa-trener Trond Fredriksen til Eurosport etter kampen.

- Det er en tett og jevn kamp der det er små marginer. Vi fikk sjansen vi trengte og det er fantastisk at han setter den, forteller Fredriksen.

Ull/Kisa-treneren kan glede seg over at laget hans nå tar et lite rykk opp fra bunnstriden og befinner seg nå på 10. plass.

Snytt for straffe



For Lillestrøm ble det aldri noen stor kamp og mer frustrerende ble det nok at de ble snytt for et straffespark i førsteomgangen da dommeren overså en hands etter 21 minutter.

TV-bildene viste at midtstopper Morten Sundli slo til ballen med hånden, men dommeren reagerte ikke til tross for protester fra rasende LSK-spillere.

LSK-treneren fikk også spørsmål om straffesituasjonen etter kampen.

- Nei, jeg vil ikke trekke frem det. Vi må konsentrere oss om å spille fotball så er det situasjoner som går fort. Dommeren kan ikke dømme på ting han ikke ser, vi konsentrere oss om å spille bedre, sier Bakke.

Gjestene hadde imidlertid nok av tid til å slå tilbake på, men maktet det likevel ikke.

LSK-stopper Espen Garnås er klar på at prestasjonen ikke var bra nok.

- Det var en tøff kamp og så er ikke vi der vi skal være. Vi er ikke bra nok i dag og klarer ikke skape ordentlige farligheter, sier Garnås til Eurosport.

- Vi må slå tilbake



25-åringen er klar på at Lillestrøm må skjerpe seg dersom de skal klare å rykke opp.

- Vi må slå tilbake, hvis ikke kan vi miste én av de to plassene vi skal ha, sier midtstoppere.

Med tap søndag misbrukte Lillestrøm en gyllen mulighet til å dra ifra Sogndal som tapte for Sandnes Ulf tidligere søndag.

LSK har nå et forsprang på to poeng ned til Sogndal på 3. plass. Tromsø topper tabellen med 56 poeng, syv poeng mer enn Åråsen-klubben.

