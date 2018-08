Generalsekretær Opsal gir seg i skiforbundet

Stein Opsal (61) går av som generalsekretær i Norges Skiforbund, melder VG.

Opsal når AFP-alder i september.

– Det er perfekt å gi seg nå. Jeg har fått barnebarn, og det er lite fritid i denne jobben, sier Opsal til VG.

Opsal har hatt jobben i sju år, og i løpet av den perioden har han måttet håndtere en lang rekke krevende saker.

Han sier at han bestemte seg for å fratre stillingen denne høsten for rundt ett år siden.

(©NTB)

