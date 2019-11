Genk-direktør bekrefter interesse for Berge

Genk-direktør Dimitri De Conde hevder at både Napoli og Liverpool er interessert i å hente den norske midtbanespilleren.

Tidligere denne uken skrev italienske Gazzetta dello Sport at Napoli er interessert i å hente Sander Berge og Erling Braut Haaland til Italia.

Nå bekrefter Genks sportsdirektør Dimitri De Conde overfor Radio Punto Nuovo at den italienske storklubben er ute etter Berge.

- Napoli er interessert i Sander. Det er mulig at vi kan få til en avtale. Vi vet også at Liverpool er interessert, og Klopp ga ham komplimenter etter kampen på Anfield nylig, sier De Condo til radiokanalen.

ETTERTRAKTET: Sander Berge skal ha påkalt seg interesse fra både Liverpool og Napoli denne sesongen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Vil beholde Berge ut sesongen

Genk-direktøren er imidlertid klar på at han ikke har vært i kontakt med Napoli ennå, og han tviler på en overgang før til sommeren.

- Om han kan gå dit i januar? Vi vet ikke. Vi jobber for tiden med å nå målene våre for sesongen, og vi er i en komplisert situasjon. Vår intensjon er å beholde Sander til slutten av sesongen, men vi kan ikke slå det fast. Hvis store klubber kommer og banker på døren vår, må vi starte forhandlinger, sier De Condo.

Den norske landslagsspilleren har tidligere blitt verdsatt til rundt 20 millioner euro, men De Condo vil ikke ut med noe tall på hvor mye Berge er verdt.

- Vi vil ikke snakke om tall. Vi setter ikke noen pris per i dag. Vi får se når vi sitter og forhandler, sier De Condo.

Haaland: - Skjønner at de vil ha Berge

Erling Braut Haaland, som i likhet med Berge ble koblet til Napoli denne uken, sa følgende da Nettavisen konfronterte ham med interessen denne uken:

- Du vet hva jeg kommer til å svare, og det er «ingen kommentar», men jeg forstår at de vil hente Sander Berge, for han er en god fotballspiller, sier han til Nettavisen under landslagets pressetreff før fredagens EM-kvalifiseringskamp mot Færøyene.

MØTER LIVERPOOL I CL: Både Erling Braut Haaland og Sander Berge har møtt Liverpool i Champions League denne sesongen. Foto: Oli Scarff (AFP)

- Forstår du at de vil hente Erling Braut Haaland også?

- Spesielt Sander Berge forstår jeg at de vil hente. Sånn er det, forteller han og legger til at han ikke preges av de stadige nye ryktene som kobler han til den ene storklubben etter den andre.

- Nei, det er ikke fokuset mitt, det. Jeg tenker ikke så mye på det.

Sander Berge er heller ikke særlig snakkesalig når der gjelder Napoli-ryktene.

- Jeg fikk det med meg da Erling ble spurt om det samme, og jeg så Erlings svar så jeg har ikke noe mer å utdype egentlig. Det er vanskelig å kommentere rykter i dagens fotball for det virrer og går i ett sett. For meg handler det om å gjøre det best i hjemlig liga og Champions League den neste tiden, så får man forhåpentligvis gjøre seg fortjent til en mulighet på høyere nivå en gang i fremtiden, sier Berge til Nettavisen.

Norge møter Færøyene på Ullevaal Stadion klokken 18.00 fredag.