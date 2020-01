Genk-smell da Dæhli fikk debuten

Mats Møller Dæhli fikk sjansen for Genk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Mats Møller Dæhli kom inn for Kristian Thorstvedt, men kunne ikke forhindre at Genk røk 1-4 for Gent i den belgiske toppserien i fotball lørdag.

Dæhli fikk sin debut for den belgiske storklubben da han kom inn en snau halvtime før slutt. Da ledet Gent 2-1. Med Dæhli på banen klarte ikke gjestene å iverksette snuoperasjonen som var nødvendig for å ta poeng. I stedet scoret Gent ytterligere to ganger på tampen av kampen. Vadis Odjidja-Ofoe satte inn 3-1, før innbytter Anderson Niangbo fastsatte sluttresultatet til 4-1. Med seieren er Gent fortsatt tabelltoer i belgisk fotball. Sju poeng skiller opp til ledende Club Brugge. Genk er på sin side nummer seks, 18 poeng bak teten. Sander Berge spilte hele lørdagens kamp for klubben. (©NTB)

