Georges St-Pierre med oppsiktvekkende innrømmelse: - Jeg nøt ikke et eneste sekund

Canadieren anses som en av de aller største i UFC sin historie. Men selv skal han ikke ha vært spesielt fornøyd med karrierevalget.

Georges St-Pierre regjerte UFCs divisjon i weltervekt under store deler av 2000- og 2010-tallet, og ble til slutt stående med 26 seire og kun to tap under sin legendariske karriere.

Mannen fra Quebec rangeres gjerne blant tidenes aller største utøvere, og blir nevnt i samme åndedrag som Jon Jones og Anderson Silva hva angår de absolutt største i UFCs historie.

Hele ni ganger maktet han å forsvare sitt belte i weltervekt, og stjerner som B.J. Penn, Josh Koscheck og Nick Díaz har alle måttet gi tapt for mannen, som var kjent for å entre buret i den tradisjonelle gi-drakten man gjerne ser brukt i kampsport.

Les også: UFC-stjernen Jon Jones pågrepet igjen

- Til helvete med det!

Det er derfor oppsiktvekkende å høre at 38-åringen selv nå er åpen om at han egentlig aldri var spesielt fornøyd med det karrierevalget han tok, og at han ikke synes MMA var spesielt gøy:

- Jeg elsker det jeg fikk av sporten. Friheten, rikdommen, pengene, og alle fordelene jeg har fått fra det. Men jeg liker ikke slåssingen, jeg nøt ikke et eneste sekund i buret i løpet av hele karrieren, sa St-Pierre i et intervju med journalisten Ariel Helwani for ESPN.

- Jeg likte det kun fordi det var noe jeg var god, og fordi jeg liker de tingene det ga meg. Men jeg liker ikke selve slåssingen, det er utrolig stressende.

Det er lenge blitt antatt at St-Pierre, som offisielt har lagt hanskene på hylla, kan være på vei tilbake til UFC. Det er blant annet blitt foreslått en potensiell drømmekamp mot Khabib Nurmagomedov.

Skal man tro St-Pierre, så ha han kjent det krible godt i kroppen ved flere anledninger til å returnere til UFC:

- Nå jeg trener eller ser en kamp. Så tenker jeg "seriøst, disse gutta kan jeg slå!" Og så når jeg står opp på morgenen, så tenker jeg "hva i svarte er det jeg tenker, til helvete med dette!", sier St-Pierre.

- Jeg ønsker ikke å tilbake til den stressende livsstilen.

St-Pierre valgte i 2013 å si fra seg tittelen i weltervekt, og tok en lengre pause fra MMA. Året etter så røk han korsbåndet, hvilket betød at han kom til å bruke enda lengre tid på å returnere.

Les også: St-Pierre vant i comebacket

Returen og ryktene

Det ble omsider en retur til UFC i 2017. Etter nesten nøyaktig fire år borte fra buret valgte canadieren å ta utfordre Michael Bisping, som da var mester i mellomvekt.

Under UFC 217-stevnet i New York City klappet han ut britiske Michael Bisping, og vant sin tittelen i sin andre vektklasse i UFC. Like etter bestemt han seg igjen for å si fra seg tittelen.

Siden har de ovennevnte ryktene gått rundt St-Pierre og en retur til buret. Ryktene fikk seg en liten knekk i 2019 da da han offisielt bekreftet at han hadde lagt opp for godt, og enn så lenge har han maktet å holde seg unna.

Ryktene rundt drømmekampen mot Khabib Nurmagomedov, som kanskje er aller best kjent for sin kamp mot Conor McGregor, skjøt virkelig fart i 2018 etter at russeren bestemte seg for å utfordre St-Pierre.

Canadieren valgte å takke nei til utfordringen, men det har ikke stoppet ryktene rundt hvorvidt han kunne tenke seg en retur til buret en gang i fremtiden.

Siden St-Pierres valg om å trekke seg fra UFC er det nigerianske Israel Adesanya som har sikret seg tittelen i mellomvekt, mens det er hans landsmann Kamaru Usman som holder tittelen i weltervekt.

Sistnevnte Usman er kanskje aller mest kjent for det norske publikum som annen som slo Emil Meek under UFC Fight Night-stevnet i St. Louis i januar 2018.

Les også Dana White tvunget til å gi opp UFC 249. Nå forklarer han hvorfor