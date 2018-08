Gerard Piqué gir seg på landslaget

Den spanske Barcelona-midtstopperen Gerard Piqué har valgt å trekke seg fra landslaget.

– Det har vært en fantastisk tid på landslaget, men nå vil jeg fokusere på Barcelona, sier han til spanske medier gjengitt av TT.

Piqué har flere ganger kommet med utspill rundt Catalonia som har ført til buing mot midtstopperen blant spanske landslagssupportere.

– Jeg snakket med Luis Enrique for et par dager siden. Han ringte meg og jeg sa til ham at avgjørelsen var tatt for lenge siden og at jeg hadde tenkt nøye gjennom det, uttalte han.

31-åringen har 102 kamper for Spania og var med å vinne både VM i 2010 og EM i 2012. Landslagsexiten betyr at hans siste kamp ble tapet i åttedelsfinalen mot Russland i sommerens VM-sluttspill.

