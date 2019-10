Gerard Piqué var nær ved å kjøpe opp tradisjonsrik engelsk klubb

Kriserammede Notts County slo derimot til på et annet tilbud på grunn av faren for å forsvinne helt fra fotbalkartet.

Den rutinerte Barcelona-profilen og tidligere spanske landslagsstopperen Gerard Piqué (32) var i sommer nær et oppkjøp av den engelske fotballklubben Notts County.

Det skriver The Athletic, som mener Piqués interesse ble trigget av den nåværende National League-klubbens rike historie. Katalaneren ønsket angivelig å gjøre om klubbens hjemmearena Meadow Lane til et slags siste skolesteg for akademispillere, ikke ulikt Barcelonas velkjente La Masia-akademi.

Men Notts Countys økonomiske problemer gjorde at Pique ikke fikk tid til en selskapsgjenomgang på det som er kjent som verdens eldste fotballklubb. Representanter fra Piqués Kosmos Global Holding møtte likevel de tidligere klubbeierne i London i løpet av sommeren.

«NÄRA ÖGAT»: Barcelona-profilen Gerard Piqué fikk bare nesten kloa i aksjemajoriteten hos Notts County. Her i en annen situasjon der han kom en anelse for seint, mot Sevilla i La Liga sist helg. Foto: Josep Lago (AFP / NTB scanpix)

Travelt



Ubetalte skattekrav, og faren for likvidasjon i britisk høyesterett, gjorde dog at Notts Countys forrige eier Alan Hardy ble nødt til å godkjenne et tidligere bud fra det danske brødreparet Alexander og Christoffer Reedtz.

Notts County trenes nå av tidligere Wimbledon-spiller Neal Ardley. Den tradisjonsrike klubben opplevde forrige sesong et blytungt nedrykk fra League Two. Dermed forsvant de ut av det profesjonelle ligasystemet i engelsk fotball for aller første gang.

Notts County ble startet opp under navnet Nottingham Football Club allerede i 1862. Med det er de til og med eldre enn Englands Fotballforbund (FA).

Gründer



Pique, som også er kjent for det mangeårige forholdet til den colombianske sangstjernen Shakira, tilhørte Manchester United i fire år før han reiste tilbake til Barcelona i 2008. Sammen med gründeren for Barcelonas nåværende sponsor Rakuten, Hiroshi Mikitani, lanserte Piqué Kosmos Global Holding i 2017.

I februar i fjor kjøpte holdingselskapet, sammen med Rakuten, rettigheter av Det internasjonale tennisforbundet (ITF) til å fronte Davis Cups lagkonkurranser i 25 år.

Ifølge The Athletic er Lionel Messi også blant investorene i Kosmos. I fotballsammenheng gjorde de sitt første oppkjøp da FC Andorra ble lagt under deres vinger i august 2018. Klubben rykket deretter opp til tredje nivå i spansk fotball på første forsøk.

Nyheten om Gerard Piqués forsøk på å bli klubbeier i England kommer samme uke som The Atheltic avslørte at en investorgruppe med gamle stjerner som Dennis Bergkamp, Henrik Larsson og Dirk Kuyt prøvde å kjøpe League One-klubben Wycombe Wanderers.