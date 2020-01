Gerrard forteller om tilbudene og metodene storklubber brukte for å hente ham

Liverpool-legenden avslører at flere enn Chelsea og Real Madrid prøvde å lokke ham bort fra hjembyen.

Han fikk mange lukrative tilbud andre steder i løpet en 17 år lang Liverpool-karriere, men Steven Gerrard (39) valgte å bli værende på sitt kjære Anfield.

Men Liverpool-legenden ble veldig fristet. Det avslører han i samtale med sin gamle venn og klubbkompis Jamie Carragher i podkasten The Greatest Game. Podkasten er omtalt av blant andre Daily Mail torsdag.

Klubben den nåværende Rangers-manageren vurderte aller sterkest var Real Madrid. De kom på banen da José Mourinho hadde overtatt hovedtreneransvaret der i 2010.

Gerrard sier han kunne tenkt seg å spille en sesong eller to for den spanske giganten, og kanskje ville valgt nettopp det, om han ikke hadde vært involvert i en kontroversiell nesten-overgang til Mourinhos Chelsea noen år i forveien.

- Du ser deg tilbake og tenker: «Se for deg å spille et år eller to for Madrid, forestill deg å spille for Mourinho i Champions League med Madrid. Det ville vært en utrolig opplevelse», men det skjedde ikke, sier Gerrard.

- Madrid ville jeg skulle begynne en krig i Liverpool for å komme meg vekk. Det var den eneste måten det kunne skjedd på.

GODE KOMPSIER: Steven Gerrard (til venstre) og Jamie Carragher. Her fra en oppvisningskamp mellom Liverpool-legender og Rangers-legender før jul. Foto: Steve Walsh (Pa Photos / NTB scanpix)

«Flørtende» Raúl



Jamie Carragher forteller også om en gang Gerrard, etter en kamp mellom Liverpool og Real Madrid, ble spurt av stjernespissen Raúl om han kom til dem.

- Jeg vet ikke om det var helhjertet, men det var en slags liten ... Det var vel litt flørting. Ikke noe stort, svarer Gerrard.

39-åringen avslører i samme podkast at Bayern München også var veldig interessert i å lokke ham bort fra Anfield.

Bastian Schweinsteiger gikk da mot slutten av Bayern-karrieren, og den tyske storklubben ringte flere ganger i forsøk på å få inn Gerrard i rekkene.

- Du ser for deg det du kan oppleve ved å gå dit. Og så tenker du, «vent nå litt, jeg er kaptein på Liverpool. Hvorfor skal jeg endre på det? Du er allerede i en enorm klubb». Jeg tror ikke jeg hadde den modenheten som 24- eller 25-åring. Det hadde jeg seinere, beskriver Steven Gerrard.

Først da han var fylt 35 år og hadde kommet et stykke forbi sitt beste nivå, valgte Gerrard å se seg om etter noe nytt. Han fikk ikke noe forslag fra klubben om en lengre avtale før det siste kontraktsåret sitt i 2014-2015.

Splittelsen

Midtveis i den sesongen, på første nyttårsdag i 2015, kom Liverpools mangeårige midtbanegeneral med en kunngjøring: Der ga han beskjed om at karrieren kom til å fortsette i den amerikanske MLS-klubben LA Galaxy etter sesongslutt.

I årene før Gerrard omsider skilte lag med Liverpool, som han hadde spilt for siden han var ni år gammel, manglet det dog ikke på tilbud.

Det er skrevet mye tidligere om hvor nært Gerrard var en overgang til den storsatsende ligarivalen Chelsea i 2005. Liverpool-kapteinen gikk den gangen så langt som å levere en overgangssøknad til klubbledelsen.

Forholdet mellom Gerrard og manager Rafael Benítez var ikke det beste, og hovedpersonen erkjenner at han bidro til at Chelsea-overgangen holdt på å bli en realitet.

- Jeg må bare akseptere at jeg spilte en rolle i flørten med Chelsea, at det var egoistisk og at det var kjølig mellom meg og Rafa, sier Gerrard.

Han tror de kunne unngått at misnøyen og uenighetene kom ut i mediene hvis de hadde hatt litt mer modenhet og erfaring i rollene sine. I løpet av podkasten sier Liverpools tidligere ledestjerne at han ikke er i tvil om at Benítez var klubbens beste manager i perioden han spilte der.

VANT TOPPKAMPEN: Rangers og manager Steven Gerrard fikk med seg gjev Old Firm-triumf på erkerivalen Celtics hjemmebane i romjula. Her feirer Gerrard sammen med Borna Barisic. Foto: Lee Smith (Reuters / NTB scanpix)

Gerrard innrømmer at han er lettet over at Chelsea ikke ble noe av, men tror samtidig Liverpool trengte en vekker, og hadde godt av å være helt klare på hva de ønsket.

Standhaftig Mourinho



Nåværende Tottenham-manager José Mourinho forsøkte å hente Gerrard flere ganger.

Skal vi tro den tidligere Liverpool-kapteinen var et samarbeid med Mourinho i Real Madrid noen år etterpå vel så aktuelt.

- Det er alltid fint å vite at andre klubber rangerer deg høyt som spiller. Jeg tenker mer på et år eller to under Mourinho i Real Madrid enn jeg gjør på et år eller to med Mourinho i Chelsea, sier 39-åringen.

- Jeg angrer ikke på at jeg ikke dro til Chelsea, ikke i det hele tatt. Jeg kan ta med meg gutten min på kamp nå. Jeg ble invitert tilbake til akademiet for å være trener, og det er det forholdet jeg ønsker å ha til Liverpool, påpeker Steven Gerrard.

I disse dager har han ført Rangers helt opp i ryggen på erkerivalen Celtic i skotsk Premier League. Det skjedde takket være 2-1-seieren på Celtic Park 29. desember.

Rangers ligger nå bare ett poeng bak Celtic. De har også en kamp til gode på Glasgow-kokurrenten. Celtic, som nå har de to nordmennene Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi i spillerstallen, har vunnet åtte strake ligamesterskap i Skottland.