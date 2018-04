Gerrard kan bli Rangers-manager

Tidligere Liverpool-kaptein kan være på vei mot sin første managerjobb. Han er ifølge britiske medier blant de mest aktuelle kandidatene til å overta Rangers.

Den skotske klubben er på jakt etter en permanent manager. Graeme Murty har gjort det bra siden han fikk jobben på midlertidig basis da Pedro Caixinha fikk sparken i fjor høst, men det er lite trolig at han får fortsette neste sesong.

Gerrard har trenerjobb i Liverpools ungdomsavdeling etter at han avsluttet sin aktive karriere for to år siden. Britiske medier melder at han er blant et lite knippe kandidater til managerjobben i Rangers.

Rangers-formann Dave King var til stede da Liverpool slo Roma 5-2 i mesterligaen tirsdag, noe som ytterligere satte fart i spekulasjonene.

Tidligere Rangers-manager Alex McLeish, som nå er Skottlands landslagssjef, sier til BBC at han mener Gerrard har mange av kvalitetene som skal til for en manager selv om han fortsatt har mye å lære.

– Steven kjenner fotballen inn og ut hva treningsmetoder angår. Selv om han har en god del å lære om manageryrket, er jeg sikker på at han vil være en god leder og inspirator, sier han.

Murtys håp om å få jobben permanent ble ikke styrket da Rangers ble utklasset 4-0 av Celtic i cupens semifinale nylig, og i kjølvannet av det tapet lekket det ut at veteranen Kenny Miller og kaptein Lee Wallace har vært i krangel med manageren.

Tilhengerne har uttrykt sin misnøye over situasjonen, og både Miller og Wallace er suspendert til Old Firm-kampen søndag der Celtic vil sikre serietittelen med seier.

(©NTB)

Mest sett siste uken