Steven Gerrard ønsker kunstgressforbud i toppfotballen. Uttalelsene kommer etter at Jamie Murphy fikk en alvorlig kneskade i Rangers' 3-1-seier mot Kilmarnock.

Murphy fikk en vridning i kneet på kunstgresset på Rugby Park da Rangers gikk videre fra åttedelsfinalen i ligacupen søndag. Det er uvisst hvor alvorlig skaden er, men skotten er trolig ute i lang tid.

Etter skaden velger Rangers-manager og Liverpool-legende Steven Gerrard å sette søkelyset på bruk av kunstgress i toppfotballen.

– Vi vet alle at kunstgress ikke er like trygt som gress. Jeg er ikke her for å være respektløs overfor Kilmarnock og deres spillefasiliteter, men min mening er at det bør ikke være kunstgressbaner i toppfotballen, sa Gerrard etter kampen.

Alfredo Morelos scoret hattrick for Glasgow-laget, mens et selvmål fra Borna Barisic sørget for Kilmarnocks trøstemål.

Rangers får besøk av Ayr fra nivå to i kvartfinalen, mens Kristoffer Ajer og Celtic gjester St. Johnstone.

(©NTB)

Mest sett siste uken