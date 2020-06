Gerrard om Henderson: - Han trengte hjelp og støtte

Steven Gerrard er ikke annet enn stolt og glad for at hans etterfølger som kaptein i Liverpool etter all sannsynlighet får løfte det etterlengtede Premier League-trofeet denne sesongen.

Gerrard, som nå er manager i Rangers, vil bli stående igjen i historiebøkene som en av tidenes største spillere i Liverpool, men det er én ting han ikke får gjort noe med:

Han maktet ikke å vinne Premier League som spiller.

Etter at han forlot Merseyside i 2016 kom etter hvert Jürgen Klopp inn, og tyskeren er i ferd med å føre Liverpool til et suverent ligagull.

Jordan Henderson er spilleren som vil få æren av å løfte trofeet over hodet for første gang på 30 år, og Gerrard forteller i et stort intervju med James Pearce i The Athletic at han på ingen måte bærer nag over at han ikke selv får oppleve å vinne et ligagull med sin favorittklubb.

- Nei, jeg er ikke en slik person. Siden jeg ga meg, har jeg ønsket spillerne jeg spilte med all mulig suksess, forteller Gerrard.

LAGKAMERATER: Gerrard og Henderson spilte sammen i fire år fra 2011. Foto: Sang Tan (AP)

Tok en prat med Hendersons foreldre

Han var i klubben da Kenny Dalglish hentet en 20 år gammel Henderson fra Sunderland i 2011. Midtbanespilleren slet stort i starten av karrieren i Liverpool, og virket på et tidspunkt ikke å ha noen fremtid i klubben.

Unggutten måtte tåle tungt skyts fra Liverpool-fansen som var alt annet enn imponert innledningsvis etter overgangen på 20 millioner pund.

- Jeg husker han kom inn som en beskjeden ung gutt, sier Gerrard som tilføyer at han på et tidspunkt tok en prat med Hendersons foreldre.

- Jeg hadde en god prat med hans foreldre i spillerloungen på gamle Main Stand på Anfield. De var bekymret for at deres sønn hadde forlatt redet og flyttet til en så stor by og klubb i ung alder. Jeg tror folk undervurderer hvor stort sprang det er for en gutt som var Sunderland tvers igjennom. Han trengte hjelp og støtte, forteller Gerrard.

Etter en tung start på Merseyside, har pila pekt rett opp for Henderson. Han har over tid utviklet seg til å bli en av Liverpools viktigste spillere, og fikk også det ærefulle oppdraget å være fast Liverpool-kaptein da Gerrard forlot klubben for fire år siden.

Om en drøy måned vil 29-åringen etter alle solemerker få gjøre det Gerrard aldri fikk oppleve; å løfte PL-trofeet.

- Jeg kjenner Jordan bedre enn de fleste og vet hva han har lagt ned. Jeg vet hvor hardt han har jobbet, og hvor mye han hjelper andre. Jeg vet hva det vil bety for familien hans når han løfter det trofeet. Jeg er så stolt av ham og hvordan han på en uegoistisk måte har kommet i posisjonen han er i.

Den nåværende Rangers-manageren forteller at han aldri var i tvil om at Henderson ville slå igjennom i Liverpool, og påpeker at 29-åringen fortjener all ros han kan få.

Mens Henderson sannsynligvis vil sikre ligagullet, vil Gerrard følge med som en stor supporter fra Skottland.

- Jeg elsker klubben. Den har en helt spesiell plass i hjertet og vil alltid ha det, uansett hvor managerveien min tar meg, uttaler han.

BØTTELØFTER: Henderson fikk løfte CL-trofeet forrige sesong etter seier mot Tottenham i finalen. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Nærmer seg oppstart

Onsdag er Premier League endelig i gang igjen etter at all fotball ble satt på vent i mars som følge av koronapandemien.

På et tidspunkt var det usikkert om ligafotballen i det hele tatt ville bli ferdigspilt, da noen klubber skal ha argumentert for at sesongen skulle bli avlyst.

Andre mener at en tre måneder lang pause, i tillegg til at kampene nå vil bli spilt for tomme tribuner og med fem tilgjengelige bytter, skader integriteten for turneringen.

Det vil ikke Gerrard være med på.

- Jeg tror ikke på avlysning og å nulle ut sesongen. Når du er 3/4 inne i en sesong, synes jeg ikke det er rettferdig overfor noen.

Den tidligere midtbanespilleren er full av beundring for Jürgen Klopp, som har gjort Liverpool til et topplag igjen.

40-åringen omtaler tyskeren som «verdens beste trener», og mener han bør få samme anerkjennelse som blant annet Bob Paisley, Bill Shankly og sir Kenny Dalglish.

- For meg bør Jürgen bli belønnet nå. Det virker som at man i fotball ofte må vente til folk blir eldre før oppnåelser virkelig blir anerkjent. Men jeg vet eierne til Liverpool ikke vil tillate det. Når Jürgen vinner ligaen burde de allerede starte arbeidet med å lage en statue av ham.