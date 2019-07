Ghayas Zahid klar for Panathinaikos

Ghayas Zahid er klar for gresk klubb.

Nettavisen erfarte tidligere denne sommeren at den tidligere Vålerenga-spilleren Ghayas Zahid var på vei til Panathinaikos.

Mandag kveld bekreftes overgangen av hans kypriotiske klubb APOEL.

Det skal dreie seg om et lån med opsjon på kjøp for den greske klubben. Zahid skal nå være på vei til Athen for å bli Panathinaikos-spiller, det skriver APOEL på sine hjemmesider.

I økonomisk trøbbel

Panathinaikos trenes av grekeren Giorgos Donis, som var trener for Zahid og Apoel i 2017-2018-sesongen. Da hadde Zahid en av sine beste sesonger og scoret ti mål i den kypriotiske ligaen.

Zahid spilte også Champions League-fotball mot lag som Real Madrid, Borussia Dortmund og Tottenham. Der viste han frem gode kvaliteter.

Panathinaikos er en av de største klubbene i Hellas og holder til i hovedstaden Athen. De foregående to sesongene har laget blitt fratatt henholdsvis åtte og seks poeng på grunn økonomiske problemer. Klubben skal ikke ha hatt mulighet til å kjøpe ut Zahid.

Panathinaikos endte som nummer åtte i den greske superligaen forrige sesong.

Zahid har én landskamp for Norge.